人死我負責！計程車運將「惡意逼車」攔救護車9分鐘...害80歲癌末嬤亡

▲南韓首爾計程車司機惡意攔車，導致80歲癌末老婦到院後仍死亡。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生一起離譜的攔截救護車事件！首爾市江東區某計程車在路上疑似惡意逼車，導致與移送病患的救護車發生輕微擦撞，司機不滿下車理論，堅持先解決行車糾紛，要對方呼叫另外一台救護車移送患者，還要求患者媳婦提出「生命危險」之證明方能讓行，導致患者到院5小時後仍不幸死亡。

患者兒子為46歲的金姓男子。他接受《韓聯社》電訪表示，今年80歲的母親罹患肺癌第四期。由於不甘心老母親冤死，將過程寫成文章，公開行車紀錄器畫面，並上傳至青瓦台官網連署，希望政府能嚴懲該計程車司機，至截稿時已超過38萬人響應。

▲計程車司機口出誑言，「人死我負責！」（圖／翻攝自Youtube）

根據韓媒《朝鮮日報》，事發於6月8日下午3時15分，當時老婦被發現呼吸微弱、感到疼痛，於是呼叫民間救護車，由媳婦代為同行，不料在變更車道時與計程車發生輕微擦撞，雙方在路上交涉達9分鐘，患者疑似無法承受炎熱酷暑，出現休克現象。

媳婦先致歉，強調車上有緊急病患，希望能先放行至醫院，待日後再解決行車糾紛；然而計程車司機卻表示，「撥打119呼叫另外一台救護車吧，至少先處理完行車糾紛再走啊！死了我負責嘛，妳以為我沒開過救護車嗎？又不是移送緊急病患，憑什麼鳴笛啊？要不要我順便到區廳（區公所）投訴啊？」

即便媳婦再三強調，躺在車上的婆婆的確是緊急病患，但計程車司機仍表示質疑，「相信醫生會自行判斷。」

救護車最後成功抵達醫院，但患者仍於到院後5小時身亡。金姓男子氣憤表示，目前正等待警察重罰，不過聽說頂多只判《妨害業務罪》，處罰非常輕，「對患者而言，每一分、每一秒都至關重要，希望能重罰惡意阻攔救護車的計程車司機！」

江東警察署表示，目前仍處於搜查階段。

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