桃機「計程車官網」上線！全天線上＆客服預約　一鍵叫好特殊車種

▲桃機防疫專車負責運送入境旅客返家。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

為防堵新冠肺炎境外移入至社區傳播的可能性，交通部推出「防疫計程車」，所有自國外入境的旅客均須搭乘防疫專車返家，不可搭乘大眾運輸。桃園機場公司今（3）日表示，即日起推出桃園機場排班計程車官方網站，提供線上預約叫車服務。

桃機公司表示，第18屆桃園機場排班計程車3月底由航空警察局抽籤後，新自律委員會也於5月份成立，帶領600位排班計程車司機，除順利承接3月4日起成立的防疫車隊重擔，服務近5萬人次的國門到家門運送工作，更在服務上精益求精，為桃園機場聯外交通再次突破創新，提供更具智慧化的網路服務。

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▲桃機排班計程車官網上線。（圖／桃機提供）

桃機公司指出，桃園機場排班計程車推出全新官網和手機App，網站可從桃園機場官網/交通資訊/計程車頁面連結，內有機場乘車位置，避免旅客搭乘非法白牌車。桃園機場排班計程車官方網站，提供線上預約叫車服務，及24小時真人客服。

網站也提供線上預約叫車服務，用車前4小時即可預約安排行程，還可指定無菸車、無障礙車、寶寶專車或婦安專車等特殊車種，乘車前可預估車資，在常見問題集裡無論是夜間共乘、行李件數或航班延誤等都有詳細說明，為鼓勵民眾多加利用，App現在推出首次乘車優惠專案，Android及iPhone系統均可下載使用。

桃園機場排班計程車乘車處位於第一航廈入境大廳12號門及第二航廈入境大廳26號門，未來在行李提領大廳也會建置計程車預約觸控螢幕系統，旅客在等待行李同時就可以直接叫車，提供旅客更省時安心、合法有保障的計程車服務。

▲桃機排班計程車官網上線，旅客全天都可預約叫車。（圖／桃機提供）