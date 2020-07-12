金髮妹吃11天霸王餐！「登門求饒」前一刻行為卻扯爆　老闆娘更怒：告到底

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記者趙蔡州／綜合報導

桃園龜山一間早餐店老闆娘爆料，有一名年約20歲女子連續11天訂外送，拿到餐點後卻惡意棄單「吃免錢」，氣得她跟隨外送員上門錄影，曝光對方的惡劣行徑。吃霸王餐的女子知情後，一度上門嗆聲要告老闆娘偷拍，直到看見有錄影畫面後才軟化道歉，但店家決定堅持提告，全案目前已函送地檢署。

老闆娘在臉書社團「爆料公社」表示，住在龜山的女客人最近天天叫foodpanda，但只要收到餐點後就按取消訂單，連續11天爽吃霸王餐，讓她怒吼「今天第11天取消訂單，這位完全沒有人格可言的小姐，如果妳真的很想紅，老闆娘可以告訴妳，妳會如願的。」

▲女子上門道歉，但店家仍決定堅持提告。（圖／東森新聞）

女子11日故技重施訂了8樣餐點，這一次老闆娘跟外送員確認餐點後，隨著外送員一起到女子家送餐點，而女子收到餐點後也再次以送錯餐點退款，整個過程都被老闆娘錄影存證。女子在臉書看見爆料文後，一度上門嗆聲要告老闆娘偷拍，直到看見有錄影畫面後才軟化道歉。

不過早餐店老闆娘堅持提告，她說「今天我放過你，你會改嗎，你會改的話，上禮拜就應該收手，我真的拿你沒辦法只能曝光，（外送平台）公司不處理沒關係，我就跳出來（提告），你就等著吧」、「你也不要再跟我講（什麼），我任何事情不會再跟你說，我給過你機會了。」

▲老闆娘做好餐點後，特別拍照存證。（圖／東森新聞）

女子用外送平台漏洞吃霸王餐，天天用不同名字訂同一間早餐店，結果被老闆娘發現發現地址一樣進而自行蒐證，老闆娘蒐證後決定報警提告，希望能避免有更多受害者。對此，龜山警分局表示，早餐店業者11日下午到坪頂派出所提告霸王餐女子詐欺，本分局依規定受理，全案目前已經函送地檢署。

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