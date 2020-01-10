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台東縣關山鎮及長濱鄉獲選台灣經典山城小鎮　各奪600萬獎金

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▲▼關山親水公園、長濱金剛大道各評選為1、2星等之觀星點位。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼關山親水公園、長濱金剛大道各評選為1、2星等之觀星點位。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東關山鎮與長濱鄉參加2020台灣經典／山城小鎮，經觀光局透過神秘客現勘與委員評選從全台30個經典小鎮中脫穎而出，兩鄉鎮雙雙獲選，也是繼去年成功鎮、池上鄉獲獎後，再度獲得此殊榮，兩鄉鎮各奪600萬宣傳行銷及設施整備獎金。

▲▼關山親水公園、長濱金剛大道各評選為1、2星等之觀星點位。（圖／台東縣政府提供，下同）

關山鎮藏嬌於花東縱谷間，為縱谷地區重要的交通樞紐位置，也因此最適合發展農產休閒觀光，遊客在不同季節來關山鎮，都會發現不同的美麗。春天水田新禾，象徵新的開始；夏天綠油油的田野讓人心曠神怡；秋天稻米結穗，整個關山鎮就像自然界的調色盤，鎮內更有環鎮自行車道，適合遊客漫遊縱谷間，當肚子餓了，更有遠近馳名的關山便當可以享用，歡迎大家來關山漫遊人生。

長濱鄉依山傍海、美景天成，有豐富的天然資源與族群多元文化特色，鄉內擁有古老的八仙洞長濱遺址，其擁有獨特的海蝕洞景觀，被列為國家一級古蹟。近年新興觀光景點-金剛大道，正位於金剛山山腳下，倚著氣勢磅礡的金剛山，前方無邊際且遼闊無比的太平洋，道路兩旁沒有電線杆，兩側層次分明且綠油油的梯田，道路筆直之絕妙風景，被譽為「海天一線」，歡迎遊客來漫遊長濱，體驗豐富的人文地理風情。

▲▼關山親水公園、長濱金剛大道各評選為1、2星等之觀星點位。（圖／台東縣政府提供，下同）

金剛大道於金剛山山腳下，道路兩旁沒有電線杆，道路筆直之絕妙風景，被譽為「海天一線」。

縣府交觀處副處長王國政表示，近年關山鎮與長濱鄉為縣內熱門的觀光景點，關山與長濱在2019年各以關山親水公園、金剛大道各評選為1、2星等之觀星點位，配合山區光害低特色，可欣賞到無邊無際的星空美景，日夜都有絕佳美景相伴。每年也在該處舉辦最美星空音樂會，

最新活動消息可參考臉書粉絲專頁-台東就醬玩https://www.facebook.com/

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關山長濱經典山城小鎮自行車道縱谷便當八仙洞古蹟金剛山

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