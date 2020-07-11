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美國單日6.9萬人確診　「米老鼠不怕不怕」迪士尼堅持開園營業！

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▲▼加州迪士尼樂園（Disney California Adventure）。（圖／記者錢玉紘攝）

▲加州迪士尼樂園（Disney California Adventure）。（圖／資料照）

文／中央社

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例今天新增6.9萬例，連3天刷新單日紀錄；迪士尼公司仍堅持11日重啟疫情重災區佛羅里達州的旗艦主題樂園迪士尼世界。

路透社報導，美國共有9個州刷新單日新增確診紀錄，包括阿拉斯加、喬治亞、愛達荷、愛阿華、路易斯安那、蒙大拿、俄亥俄、猶他及威斯康辛州。

迪士尼公司（Walt Disney Co）規劃在11日重新開放佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的迪士尼世界主題樂園，園方會限制人數，入園遊客須戴口罩並測量體溫，園區也取消遊行、煙火秀及其他容易吸引人潮聚集的活動。

迪士尼醫療總監本週稍早表示，她相信這些規定有助遊客安全入園遊玩。

不過，包括主題樂園員工在內，約1萬9000人連署要求迪士尼延後開園。代表750名迪士尼世界表演者的工會已對公司投訴，指工會要求讓員工接受檢測後，有工會成員遭報復。

奧蘭多地區其他在6月恢復營運的主題樂園包括康卡斯特公司（Comcast Corp.）的奧蘭多環球影城（Universal Studios Orlando）及海洋世界娛樂公司（SeaWorld Entertainment Inc.）的海洋世界（SeaWorld）。

佛羅里達州至今仍名列美國疫情最嚴重的地區，路透社分析過去2週的死亡案例，與再之前2週相較，佛州也是死亡人數持續增加的少數幾個州之一。

佛羅里達州9日通報新增120死，10日則新增92死，並增加1萬1433例確診，但還不是最高紀錄，其中近7000人住院治療。

德州疫情同樣嚴重，州長艾波特（Greg Abbott）今天警告，若戴口罩及保持社交距離還不能阻止州內新增病例及住院人數繼續創新高，他可能就必須下達新的禁令。

這名共和黨籍州長在德州勒波克（Lubbock）告訴當地電視台KLBK-TV，「如果我們不採取這項最佳方案，可能會導致商業活動停擺」，並表示這是他最不希望發生的事。

加州今天則宣布將提早釋放多達8000名囚犯，以減緩監獄內部疫情擴散速度。位於舊金山外圍的聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）約有3300名囚犯，其中半數已確診。美國至今確診逾300萬例，醫院恐人滿為患，近13.4萬美國人因染疫喪生，專家警告，隨著確診病例增加，死亡人數也可能激增。

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