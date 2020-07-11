他拿鐵鎚敲爛酒伴臉蛋　「秀遺體給妹看」逼一起焚屍滅跡：這會改變我們！

▲法雷兒遭到男子酒後殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲維多利亞2019年2月傳出一起殘忍謀殺案。一名男子與妹妹相約了一名女子到家中喝酒，酒過三巡男子卻趁著女子入睡後，用鐵鎚、鈍器等將對方狠狠打死，事後更找來妹妹展示自己的「作品」，並威脅妹妹如果不幫忙「這將會永遠改變我們的生活」。

根據英國《鏡報》報導，科蒂奧（Shaye Kotiau）案發當天，找了妹妹與死者法雷兒（Tamara Farrell）一起喝酒，三人還開始玩了一點可以增加氣氛的小遊戲。然而就在法雷兒睡著之後，科蒂奧卻突然對她施暴，接著用鐵鎚、鈍器將她活活打死。

科蒂奧犯案之後，找來妹妹告訴她「我將要給你看一個可能改變我們一輩子的東西」，接著將法雷兒的破碎遺體展現出來，當場嚇壞妹妹。兄妹倆接著計畫將法雷兒的遺體處理掉，搬運到後車廂之後載到空曠的地方焚燒屍體。

維多利亞最高法庭表示，兇手的手法、思想相當狠毒，且焚燒屍體有明顯想要毀屍滅跡的意圖。科蒂奧向法庭表示，自己當下沒有清楚的意識，都像是在作夢一樣。但法官卻反駁，這樣的說詞反而證明自己過度飲酒，且刻意向妹妹展示遺體，恐有威脅嫌疑。目前仍在進一步調查，辯護律師則向法官表示，科蒂奧已經表露懊悔之意，希望可以減輕判決。

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