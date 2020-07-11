冰箱內竟有蜷屍！印尼查扣中國漁船　登船「搜出死亡同胞」生前慘遭爆胸虐打

▲印尼海警查扣中國漁船發現竟藏屍體。（圖／翻攝自demokrasi下同）

記者陳亭伃／綜合報導

各國漁船出海作業，船上不僅會有本國漁民，同樣會收外國籍船工，但出到外海待遇卻不一定平等。印尼警方9日證實，日前接獲線報有2艘中國漁船上有印尼船員死亡，而8日在馬六甲查扣的相關漁船，確實在冰箱內發現一名印尼籍漁工屍體，且身上有多處受虐痕跡，目前正在進一步調查。

根據《南華早報》報導，中國墨魚船「Lu Huang Yuan Yu 117」日前遭到踢爆船上疑似有虐待印尼漁工的狀況，10日外交大臣馬蘇迪（Retno Marsudi）表示，目前當局已經查扣兩艘中國漁船，上船搜索後確定一艘船倉冰箱內有一具印尼船員的屍體。而另外一艘118號漁船，則同樣傳出有虐待印尼漁工的案例。

據悉，其中一艘船上有32人，其中20歲的死者今年1月開始與9名印尼漁工上船工作，上月20日身亡，但漁船並未回到還持續在海上作業，該名漁工在生前疑似遭到船長虐待、狠踢胸口後重病，且倒下後都未得到足夠的食物，最終病死。

▲官方介入調查。

印尼外交部5月份時曾召見中國大使，要求交代先前漁工死亡案件，6月份卻又傳出印尼漁工跳船逃生，認為中國漁船對於外籍漁工有不人道對待，而在《南華早報》釋出的漁船影片中，可以看到曾有漁船漁工將死去的同事焚香後推入海中。

中國外交部發言人趙立堅10日回應，中國目前對於印尼未通報就查扣中國漁船表示關切，且漁工所屬的船公司已經著手進行善後事宜。

►東西這樣買最划算