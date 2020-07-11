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她重返職場「應徵文書助理」莫名被羞辱！　公司冷回：有缺但不缺妳

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▲求職者在應徵前應注意招聘單位的薪水門檻在哪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲還沒面試就被酸。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

畢業季來臨很多學生開始投履歷，各家公司也開出不少職缺，有一名女子雖然畢業已久，但最近打算重返職場，想不到都還沒面試就被大打槍。該女子請朋友代PO在臉書，對話紀錄中她先傳送了履歷，並禮貌詢問對方是否有缺人？怎料公司隔天竟語帶挑釁地回覆，「有缺但不缺妳」。

▲▼應徵被羞辱。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲應徵工作無故被嗆。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團表示，這張對話截圖是朋友在應徵工作時遇到的誇張經歷，朋友先是傳了一份履歷，內容提到畢業於輔仁大學，之前「因家庭因素暫離職場」，最近決定重新尋找工作，希望有機會面試早班文書助理。公司看完訊息後，先是禮貌回覆，「因應徵人數眾多，評估後若和是會再與你聯繫，謝謝。」怎料隔天一早卻態度大轉變，冷冷地回了一句，「有缺但不缺妳」，令朋友看了相當傻眼。

對話曝光後引發網友討論，多數人都譴責這種回覆實在有失尊重，「很沒禮貌，一間公司格局就這樣」、「是不是前男友剛好是應徵專員」、「我想那間公司應該也不缺他了」、「應該是你朋友條件沒有特別突出或不符合他們條件？但這人資不是EQ太低就是人品低下，這種職缺不要也罷。」

網友也替原PO感到慶幸，至少在面試前就認清公司水準，「只能說管人事的XX到不行，你朋友要慶幸沒有被應徵上，不然遲早被影響」、「也還好沒應徵成功，搞不好每天上班還要被羞辱。」

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