應徵藥劑員！同事瞞懷孕4月「搬暗黑王牌」嗆違法　她傻：畸形兒怪誰

▲孕婦當藥劑作業員，超母湯！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「我們的新同事是孕婦！」一名女網友傻眼表示，新人報到才告知已有身孕，卻還堅持來當「藥劑作業員」，就怕化學藥劑對胎兒有害，人資拚命勸退。豈料，女同事仗著老公是法規人員，回嗆「勸退我就是違法資遣孕婦」，事後還要求改換行政職缺，讓大家看傻眼。

一名女網友在《Dcard》透露，在某化學藥劑廠上班，上週來了一位新同事，也順利完成報導手續，結果當下才向大家告知，「已經懷孕4個月，預產期在年底，生產後要請半年的育嬰假！」

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此話一出，在場同事都驚呆了，並非歧視孕婦，也不在意她未來請長假的要求，而是工作性質可能會影響胎兒發育，原PO直言，「她應聘的職位是處理藥劑的作業員，我們的產品幾乎都含有會影響孕婦及胎兒健康的有機溶劑！」

原PO強調，畢竟當初面試時，女同事沒告知已懷孕，還來應徵不適合的工作。對此，人資單位也苦口婆心勸退，怎料女員工卻拿出擋箭牌，理直氣壯表明「我先生是相關法規人員，勸退我就是違法資遣孕婦！」

「如果現在資遣她，到底算不算違反性平法？」原PO的貼文曝光後，底下網友熱議「你就跟她表明整間公司的東西都對寶寶有害，她執意要上班也沒人會攔她，生出殘障畸形兒就自己負責，直接跟她講清楚，叫她自己對寶寶負責」、「建議要詢問法律顧問，萬一孩子生下來真的怎樣了，可能會被反咬一口」、「是很缺錢嗎？連小孩健康也不管」、「好狂，感覺就是故意隱瞞的」。

▲原PO說，其他懷孕同事都寧孕留職停薪！（圖／翻攝Dcard）



神扯的是，如今女同事獅子大開口要求換職務，原PO回應後續，「現在主張因為產線的東西對孕婦健康有害，所以要我們弄個坐辦公室的工作給她做，可是產線作業員本來就沒有文書類的工作可以做啊！」最後經過教育訓練後，原PO說，「也幫她準備保護力更強的防護衣了，剩下的只能交給她個人自行決定去留了！」

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