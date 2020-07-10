徵行政助理！1年資歷外...主管「唯一條件」爆心酸　網秒懂：高深的要求

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

這回疫情衝擊國內經濟及就業表現，其中求職者最擔心的，莫過於產業前景不明、工作機會變少等，而這名主管在「徵才」的路上，似乎也遭遇困境，其提出的職缺要求莫名心酸，瞬間戳中大票網友的笑點，但不少人也認為，要做到這一點其實不容易。

網友日前在「爆廢公社二館」po出截圖，直呼「頭一次在網路上看到這樣的話，有人有看過嗎？覺得滿好笑的......。」

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只見某間公司在招行政助理人員，除了要求1年以上的工作經歷，其他包括學歷、科系、語言條件、擅長工具及技能別無所求，不過在其他條件中，強調「要聽得懂人話」。

▲只求員工「聽得懂人話」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

至於正職享有的福利，則有勞健保、三節獎金、1年4次紅利獎金、生日禮金、員工旅遊，還有公司的零食櫃。po文一出，掀起熱烈回響，網友們不禁笑回，「不要小看這個優勢」、「可能前面的人真的都......」、「已經看到主管罵人的台詞了」、「門檻很高」、「聽懂人話是很高深的要求」、「這人資已經到極限了XDDD」、「這應該是被上一個員工氣死了吧」。

同時，也有不少人心有戚戚焉，直呼「可能主管已經應徵到很多不屬於人類的動物了」、「聽得懂人話雖然感覺很好笑，不過現在真的很多人都聽不懂」、「真的啊…現在請的很多聽不懂啊」、「聽不懂人話的人超級無敵多」。

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