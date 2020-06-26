他狂投「62封履歷」卻0回覆　網看科系秒懂：今年難找啊！

▲ 投了62封履歷，卻連1封回覆訊息都沒收到。（圖／免費圖庫pakutaso）



實習記者羅明輝／綜合報導

畢業季過後，又一批社會新鮮人陸續踏入職場，但今年受到疫情影響，職缺大縮水，求職相較往年而言變得困難許多，往往投出數十封履歷，收到的面試通知卻寥寥可數。有網友就在PTT發文表示，自己的學弟共寄出62封履歷，卻連1封回復都沒有收到，深感挫折於是向他求助。不過其他網友一看完學弟科系後，都一致感嘆「今年很難啦！」，更有人直接點明學弟失敗的關鍵因素。

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▲ 畢業了，今年求職卻因疫情變得格外艱難。（圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO在PTT發文提到，自己觀光系畢業的學弟剛才打電話給他，說這陣子一共投了62封履歷，包括補習班助教、大賣場業務、飯店訂席、證券約聘、旅行社線控等，不過最後卻通通沒有下文，好幾天過去還是一則回覆都沒有收到，急忙向他求助，但原PO根本也毫無頭緒，只知道疫情多少有些影響，也沒辦法給出什麼好建議，於是轉向版上其他網友求助，希望有類似情況的人能出來分享一下經驗。

不少網友看完之後，馬上就發現問題所在，那就是觀光系今年實在難找，觀光產業受到這次疫情影響格外嚴重，不少公司都面臨大規模裁員，根本不會在這時候添加新血，建議他先從旅行社同業業務開始做起。

也有許多人認為學弟求職失敗的主因，就是投履歷的行業性質太廣，沒有一致的方向，「太雜了吧！先丟本科行業好嗎？」、「根本就是在亂找工作。」、「亂丟一通沒回你只是剛好而已」、「你亂丟人家就亂扔啊，幹嘛不專注在1、2間」。





▲ 其他網友認為，求職應鎖定範圍，而不是亂扔履歷。（圖／取自Pixabay）

另外，網友們也提到「沒辦法，現在職缺至少有一半都是假職缺，擺1、20年當廣告」、「上次看新聞，平均要投160封才能找到一份工作」、「之前金融海嘯時，甚至有投400間都沒下文的新聞。」還有人分享了自己的求職經驗，「我丟112間，只有4個回復」、「我丟過108間，只有6間回覆，還全部只有30K以下」、「太慘，連我的回覆率都還有5成，不過我好像也才丟不到10間」。