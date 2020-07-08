日月潭觀光客大減85%　江啟臣開嗆林佳龍「洗牌說」：官員的漠視令人痛心！





▲國民黨南投縣行動中常會，黨主席江啟臣發表談話。（圖／文傳會提供）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨8日在南投縣舉行行中常會，黨主席江啟臣致詞表示，南投是台灣的中心，更是觀光首都，然而因為新冠肺炎的衝擊，以觀光旅宿業為重要產業的南投縣，首當其衝。交通部長林佳龍說出「經濟與觀光困境是市場洗牌的好時機」，官員的漠視與缺乏同理心，實在令人痛心。

江啟臣說，根據觀光局統計，日月潭環潭區，今年四月份旅客人數只有6萬5845人，相較去年同期46萬人減少85%，其他重要景點包含惠蓀林場、溪頭自然教育園區等地，也都減少40%以上，令人憂心。

江啟臣表示，民進黨四年前執政以來，陸客大幅減少，即便運用各種政策工具多次加碼，投入大量公帑，其他國家客源、國內旅客客源依舊無法補足。今年初新冠肺炎疫情擴散，更讓觀光旅遊業者的困境雪上加霜。這樣的衝擊已經讓觀光業者苦不堪言，中央官員的漠視與缺乏同理心，更是令人痛心。

江啟臣指出，林佳龍甚至率爾說出，現在的困境是市場洗牌的好時機，甚至大辣辣的宣示「沒競爭力的退場」，卻遺忘了每一個裁員都是每一個家庭經濟的困境。每一個歇業的公司行號，更代表著產業的衰退！這樣的困境不是產業界想要看到的，今天的困境也不是他們自找的，所以這是一個大家過去以來正常的競爭環境下，非常不一樣的環境，面對這樣的環境，政府應該要有同理心，而不是把這當成是正常的、客觀的競爭環境，考驗這些辛苦的業者。

江啟臣表示，隨著國內疫情緩和，更應該是積極拉高國旅量能，全力輔導觀光業者轉型升級的契機。黨中央除了第一時間串連執政縣縣，宣傳地方政府防疫工作，推動安心旅遊。未來，將繼續鼓勵，縣市政府串連旅遊資源，持續提出互惠共榮的國旅優惠，透過縣市互訪，提高國內旅遊數量，創造產值，協助旅遊業者度過難關。

江啟臣說，中華民國的發展同時需要國民黨的成長，國民黨的成長則需要齊心改革。今天不但要舉辦行動中常會，更是改革委員會與黨代表座談的重要場合。希望現場所有黨代表能夠知無不言，言無不盡，踴躍發表黨務改革意見，也只有匯集更多意見，黨的改革才能夠減少波折，降低紛擾，讓改革的力道更扎實，讓前進的動力更飽滿。

江啟臣表示，今天行動中常會來到南投，更就是要具體落實由下而上的改革動力，透過溝通與凝聚的過程，讓國民黨勇敢穩健踏出改革步伐。