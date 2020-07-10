香燈腳環保婆媽嬤烈日下「彎腰」　永遠走在隊伍最後畫出最美風景

▲香燈腳撿垃圾。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

白沙屯媽祖進香跨苗、中、彰、雲四縣，渡過大安溪、大甲溪、大肚溪、濁水溪，來回約400公里路程，數萬名香灯腳虔誠與媽祖同行，沿路受到熱情信眾相迎不停的送上飲料食物解飢解渴，一群辛苦的香燈腳環保婆媽們，也跟在隊伍最後，默默地頂著大太陽彎著腰撿拾垃圾，形成一幅最美麗的風景。

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▲香燈腳撿垃圾。（圖／民眾提供）

原po說「因為是親眼目睹，所以心中有滿滿的感動，甚至想掉下眼淚。感謝你們親自用雙手伸進充滿異味髒亂廚餘等物的垃圾袋裡～將裡面的圾垃一一分類！那粉紅色的臂章讓我知道你們都最讓人敬佩的香燈腳」。

▲香燈腳後背掛著大字圖「你隨手丟的是良知 我順手撿的是福慧」。（圖／民眾提供）

這篇po文一出，隨即引來一大票網友不停地蓋樓按讚，甚至有香燈腳後背掛著大字圖「你隨手丟的是良知 我順手撿的是福慧」，自動自發的不求回報的畫面，讓看到的人相當的感動。

▲香燈腳撿垃圾。（圖／民眾提供）

而日前白沙屯媽祖6日晚間駐轎在員林市宏泰汽車，擠進了超過5萬信眾爭相膜拜，凌晨3點起轎離去後，而地方臉書社團《員林人好事多》與《大員林生活圈》隨即揪了一群好友信眾，徒步彎腰撿垃圾將垃圾集中在路口，很快地恢復乾淨又整潔的市容。

▲地方臉書社團版主與志工好友一起撿垃圾。（圖／翻攝自員林人好事多）