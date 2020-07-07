雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

▲雲林縣漁民通報在蚶子寮大排出海口北岸發現一具浮屍，海巡人員獲報後立即前往封鎖現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊金湖安檢所接獲漁民通報在蚶子寮大排出海口北岸發現一具浮屍，海巡人員獲報後立即前往封鎖現場，並通報金湖派出所及口湖消防隊前往協處，全案後續移由金湖派出所辦理相驗事宜。

金湖安檢所值班人員7日凌晨4時許接獲漁民通報，指稱蚶子寮大排出海口北岸發現一具男性浮屍，海巡及消防人員趕往現場協處，經由警方查證死者為40多歲男性，無明顯外傷，透過機車車牌聯繫死者家屬到場確認無誤後，全案移由警方偵辦，至於死因仍有待進一步釐清。

▲雲林縣漁民通報在蚶子寮大排出海口北岸發現一具浮屍，海巡人員獲報後立即前往封鎖現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

海巡署中部分署第四岸巡隊呼籲，如民眾於海邊若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，本署將竭盡最大力量，為民眾提供適當的協助與救援能量，努力保障人民生命財產安全福祉。

▲蚶子寮大排出海口北岸發現一具男性浮屍，海巡及消防人員趕往現場協處，經由警方查證死者為40多歲男性，無明顯外傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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