「移工健走趣」12日民雄鄉菁埔貓世界登場　另類異國運動嘉年華

▲嘉義縣諸羅山休閒體育協會辦移工健走將於7月12日上午在民雄鄉菁埔貓世界登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣諸羅山休閒體育協會有感於外籍移工每天在工廠賣力工作，鮮少有機會參加休閒活動，藉由體育署運動I台灣計畫經費舉辦首屆「移工健走趣」活動，將於7月12日上午在民雄鄉菁埔貓世界登場，除了歡迎在地民眾，另有超過300名移工報名參加，理事長黃胤傑表示，歡迎嘉義縣民一起共襄盛舉，也是「國民外交」的大好機會。

▲當天健走路線。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄鄉福樂村埤腳的諸羅山體育協會處剛成立半年，理事長黃胤傑就讀當地吳鳳科技大學，因此對民雄相當熟悉，加上喜歡休閒運動的他，因此成立了諸羅山休閒體育協會，希望藉著辦理運動賽事將休閒運動落實在每位民雄人，尤其是外籍移工。

黃胤傑表示，移工忙碌於工作外，也需有休閒活動調劑身心，除健走外，暑假也將辦理籃球、足球等球類活動，讓移工假日有更多選項，為他們在台灣的生活增添不一樣的色彩。

活動當天會由伍鑫酵素工業有限公司門口出發到菁埔貓世界，也有不少鄉民報名參與，當天也邀請了中正大學運動競技學系暨休閒教育研究所的學生來幫鄉親做體適能檢測及衛教諮詢，除此之外還有摸彩及最道地的獅陣表演讓外國朋友體驗在地文化。