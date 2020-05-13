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屏東外籍移工違反居家檢疫鬧失聯　裁罰100萬！繳不出送執行署

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▲屏東地區再添一起外籍移工違反居家檢疫規定，被屏東縣政府衛生局裁1百萬，移送執行署屏東分署執行 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地區再添一起外籍移工違反居家檢疫規定，被屏東縣政府衛生局裁1百萬，移送執行署屏東分署執行 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地區再添一例外籍移工違反居家檢疫規定鬧失聯，被屏東縣政府衛生局依「違反傳染病防治法第48條第1項規定所為隔離措施、第58條第1項第2款及第4款規定所為之檢疫措施案件裁罰基準」規定，對該外籍移工未配合相關檢疫規定，裁罰新臺幣100萬元罰鍰。並移送法務部執行署屏東分署執行。

據悉，這名外籍移工於2020年3月18日自高雄小港機場入境後，未依防疫規定進行居家檢疫14天，入境當天即失聯，經相關機關合力協尋，於4月24日尋獲，隨即送至收容處所收容。

屏東縣政府衛生局開單限7日內繳納罰鍰，該外籍移工逾期未繳，衛生局於日前移送法務部行政執行署屏東分署執行，分署立即於當日分案執行。這是繼上(4)月外籍移工違反防疫規定裁罰100萬元遭收容移送執行後，屏東地區再增一件外籍移工因違反防疫規定被收容並移送行政執行案件。

屏東分署表示，目前為止，屏東縣政府衛生局共移送2件外籍移工違反防疫規定各裁罰100萬元案件，該2名外籍移工現收容於收容所，分署將持續注意其收容期間並積極追查其財產狀況，如發現有可供執行財產，將強力執行。該分署呼籲民眾應遵守政府防疫規定，對於違反防疫規定遭裁罰，應儘速繳納，以免遭受移送執行。

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