台鐵宿舍冷氣壞掉！他傻眼「維修等兩周」...新住處驚見棉被滿毛髮

▲基隆站乘務人員夜宿房舍冷氣壞掉，維修要等兩週。（圖／翻攝自臺鐵產業工會臉書）

記者林妤柔／採訪報導

最近天氣炎熱，近期溫度飆破30度以上，今臺鐵產業工會爆料，基隆站乘務人員夜宿房舍冷氣壞掉，維修竟要等兩週，還安排男女乘務員共宿一間，且車站休息房環境不整潔，床墊、棉被沒有清洗，上頭還經常看見毛髮，讓人無法安心休息。

臺鐵產業工會表示，基隆站乘務人員夜宿房舍冷氣壞掉，維修竟要等兩週，「這爆炸熱的酷暑，是要車長們共體時艱？」還安排男女乘務員共宿一間，讓他相當錯愕，認為台鐵局應儘速處理冷氣問題。此外，該車站休息房環境不整潔、床墊棉被沒清洗，上頭還有毛髮，令他痛批「休息室的清潔問題遠不如車班宿舍，台鐵局還在以『員工晚上要上班，所以不能改善』的理由來搪塞嗎？車站員工不是人？」

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▲車站休息房環境不整潔、床墊棉被沒清洗。（圖／翻攝自臺鐵產業工會臉書）

臺鐵產業工會指出，據聞本來安排一間有冷氣的房間要做隔間，供男女一起使用，「但是該房間實在太大無法完全隔開，相信也沒女車長可以接受。」後來台北車班積極聯絡基隆站處理，改成女生睡壞掉的冷氣那間，男生睡另外一間，一共6間房沒有冷氣。對此，他希望基隆站能儘速積極處理冷氣問題，在宿舍安排上也要注意男女車長的分配問題。

台鐵產工秘書長魏豫綾指出，冷氣從之前就故障了，卻造成昨天開始就必須男女混宿，不過昨天大家仍各自回去睡沒有冷氣的房間，但也希望台鐵能夠正視這個問題，加快腳步處理。有些人甚至去睡站務員休息室，但環境更糟，有些睡了身體養、還有很多毛髮的問題，也希望台鐵能派清潔人員定期換洗。問及台鐵對於這些問題的回覆，魏豫綾僅無奈表示「台鐵希望大家共體時艱」。