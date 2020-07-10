每10分鐘監測一次空氣品質　中央大學PM2.5技術新突破

▲中央大學太遙中心林唐煌教授團隊透過前瞻的衛星遙測PM2.5技術，可以提供每10分鐘一次的空氣品質數位監測。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

疫情讓人類經濟活動趨緩，空氣污染也跟著減輕，中央大學太空及遙測研究中心教授林唐煌團隊把握此對照的良機，透過前瞻的衛星遙測PM2.5技術，可辨識出空污的主要成分，並掌握大氣氣膠垂直分布。經過三年的努力，透過亞洲地區向日葵八號地球同步衛星的觀測，已可提供每10分鐘1次空氣品質PM2.5濃度及主要成分之數位監測。

林唐煌表示，現階段區域的空氣品質預報，只有良好、普通等這類「質」的概況，無法達到「量」的水準，主要因現有的觀測資料太少，且大多局限於地表的二維資料，無法作有效歸納、分析。

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該團隊透過衛遙測PM2.5技術，將以往地面二維觀測資料，再加入衛星三維PM2.5資料，建構區域或全球PM2.5三維空間分布，克服國際空間空氣品質數值預報在「初始場」建構的困境，技術領先全球。

▲林唐煌說明大氣氣膠垂直分布擬合，以及主要成分辨識，掌握這兩個最重要的關鍵參數，數位預報平台便指日可待。（圖／中央大學提供）

林唐煌說，各國官方競相追逐的空氣品質數位預報，其最大的難題，在於三維初始場之提供，其中資料同化的過程亦相當重要，因多元的資料來源，由於觀測方式的差異會產生資料相容性的問題，須先有效地克服。當前中央大學較領先國際的優勢則在於，大氣氣膠主要成份之辨識及垂直分布之擬合，掌握這兩個最重要的關鍵參數，便可建構近實際之PM2.5三維空間分布，數位預報平台便指日可待。

當前談到全球暖化、氣候變遷，大家都會想到二氧化碳、溫室氣體排放，但林唐煌說，其實空氣污染物亦占有重要的影響成分。空氣污染，從好的方面想，確實可散射太陽入射能量，而減緩全球暖化程度，但最大的問題，還是對人類健康的影響，長期曝露，就是隱形健康殺手，值得世人關注。