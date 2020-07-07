「桃園海象監測網」　中央大學先進遙測技術守護海岸生態

▲中央大學水海所實驗室團隊，將透過先進的海洋遙測技術，肩負起桃園海象監測的重要任務。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

為確保桃園海岸生態保育、資源復育、再生能源開發與防減災之永續發展，由中央大學、中央氣象局和桃園市政府三方合作在桃園海岸線佈建「桃園海象監測網」，中央大學水文與海洋科學研究所將運用先進的海洋遙測技術，提供即時的海洋環境監測。

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▲錢樺所長指出，海象高頻雷達系統將提高海象的監測覆蓋率及降低成本。（圖／中央大學提供）

桃園海岸總長約46公里，包含許多珍貴的自然景觀及野生動物重要棲地，為提升未來面對極端氣候威脅之能力，未來規劃於桃園海岸佈設六座「岸基高頻都卜勒海表散度計」。由中央氣象局負責測站建置與未來後續營運，中央大學負責提供遙測技術及資料分析，桃園市政府協助取得土地或設施合法使用之權利。

中央大學水文與海洋科學研究所所長錢樺說，一般人知道「氣象」，但對於「海象」相對陌生，乍聽之下，還會誤以為是動物。但海象的監測其實對海岸防災、航海運輸、漁撈養殖，甚至於離岸風電等領域都極為重要。早期多採用「資料浮標」(Data Buoy)來進行觀測，但容易受限於定點，水海所採用的是先進的岸基雷達，不但可以提高整個觀測的覆蓋率，同時也可大幅降低成本。

即將設置的海洋遙測網，是與美國夏威夷大學、歐洲等多個大學及研究機構合作的成果，其中「遙測訊號反演分析技術」由中央大學獨立開發完成，可以直接應用在桃園海岸帶監測上。

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