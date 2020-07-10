烏克蘭正妹「壞一次8千」...他揪團開應召站！狂削14外國女　下場慘曝

▲桃園地檢署指揮桃警、北市警局與移民署桃園專勤隊等單位在台北、桃園等地查獲以程姓男子為首的跨國賣淫集團，起出帳冊、毒品與保險套等大批證物到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方日前根據檢舉，程姓男子利用疫情趨緩期間，找來哥哥、姪子與女友組成「遠程應召集團」引進外籍女子賣淫，檢警查出，應召站透過網路色情論壇大肆宣傳，將旗下外籍女子由馬伕送至各地摩鐵賣淫，價格從3500至1萬元不等，桃檢9、10日指揮警方動員160名警力在台北、桃園等地頭部搜索，營救14名女子，全案將主嫌程男等20名成員依違反人口販運防制法等罪嫌移送桃檢偵辦。

檢警指出，42歲的程姓男子經營「遠程應召集團」，程男將哥哥、姪子與女友等人拉近集團內，負責引進烏克蘭、泰國、印尼、越南等外籍女子入境台灣賣淫，並負責管理帳房、馬伕與外籍女子排班等工作，警方接獲檢舉展開長期監控。

▲檢警查獲以程姓男子為首的跨國賣淫集團，透過網路大肆宣傳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，新冠肺炎疫情期間，因客源短缺，集團曾蟄伏數月，但最近疫情趨緩，集團開始活躍，透過網路色情論壇大肆宣傳，標榜「各國女子供君任選、優質迅速是我們的專業」，吸引男客上門，男客透過通訊軟體指定交易地點後，程男安排馬伕將外籍女子送去指定地點性交易，因國籍不同，價格也不同，烏克蘭女子每次收費8千元至1萬元間，東南亞或本國籍性交易價格則從3千5百元到5千元之間不等。

▲桃園警方攻堅查獲以程姓男子為首的跨國賣淫集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官葉益發在9、10日指揮桃園市警局刑大、桃園、中壢、八德、蘆竹、龍潭、大溪與楊梅分局，移民署桃園專勤隊、台北市警局中山、萬華分局與新北市警局金山分局動員160警力兵分多路破獲集團，查獲程男等20名成員到案，並帶回包括泰籍10人、烏克蘭、越南、印尼、台籍各1人總計14名女子，還查扣大麻37公克、K他命10公克、毒咖啡包825公克、排班表與電腦主機等證物。

▲檢警查獲以程姓男子為首的跨國賣淫集團，桃園市警局長陳國進檢視應召集團帳冊、毒品與保險套等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警專案小組發現該集團疑似尚有數名遭受性剝削賣淫女子，呼籲被害女子勇於出面指認，桃檢複訊後將程男等3名主嫌向法院聲請羈押，並繼續追查是否有其他同夥在逃。

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