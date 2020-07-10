影／大潭電廠1死1傷！工程師「開車大迴轉」　保全慘遭撞飛再壓輪下亡

記者沈繼昌／桃園報導

台電大潭電廠9日傍晚發生工程師在廠區內開車迴轉，突然失控撞上正好路過的2名保全人員，因衝擊力道強勁，2人被撞上，消防與廠方人員緊急搶救後將2名保全送醫，其中卡在車底廖姓保全送醫急救後仍回天乏術，另1人則意識清楚，頭部受創住院觀察中，肇事的寗姓工程師聲稱迴轉時突然暴衝，警方為寗姓工程師實施酒測為0，肇事原因正由警方調查中。

▲桃園市觀音區大潭電廠9日傍晚發生工程師開車大迴轉撞上路過2名保全，消防與廠方人員搶救過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀音區大潭電廠9日傍晚發生車禍，路過2名保全被撞上造成1死1傷，警方與廠區人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，9日下午17時42分，38歲的寗姓工程師駕駛廂型車搭載同事從大潭電廠往北門方向準備取件，行經北門前時突然失控撞上2名路過保全人員，其中侯姓保全被撞飛，另外廖姓保全則被壓在車底，事故發生後，廠方與消防人員立即搶救，找來堆高機將廂型車抬高，將受困車底的廖姓保全救出。

▲桃園市觀音區大潭電廠9日傍晚發生工程師開車疑似暴衝，撞上2名保全，事後，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局說，2名保全被救出後分別送往部立桃園醫院新屋分院與聯新醫院急救，其中45歲的廖姓保全送醫急救後仍宣告不治，另1名56歲的侯姓保全意識清楚，但頭部受傷，目前住院觀察中。

寗姓工程師偵訊時供稱，他駕駛工程車在電廠內迴轉時，突失控才撞上2名保全；警方為寗姓工程師進行酒測，酒測值為0，除將其依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦外，警方已調閱廠方監視畫面釐清肇事原因。

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