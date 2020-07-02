男利用蝦皮賣場販毒 　台東檢警聯手出擊破獲

高雄前鎮的獅甲地區因為生活機能方便，又位於亞洲新灣區內，因此有不少豪宅產品進駐，不過當地20年前可不是這個樣子，近日就有臉書社團貼出22年前獅甲地區的鳥瞰照，呈現只有高雄的6年級生以上才記得的景象，而該區段因為建設加持，屋齡超過20年的中古大樓房價也比當年更高。