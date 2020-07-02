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男利用蝦皮賣場販毒 　台東檢警聯手出擊破獲

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▲▼ 男子利用蝦皮賣場販毒，台東檢警聯手出擊破獲 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 男子利用蝦皮賣場販毒，台東檢警聯手出擊破獲 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊破獲33歲陳姓男子利用蝦皮賣場販賣新興毒品，經台東地檢署經密集蒐證後，於今年3月23日，持法院核發搜索票至陳男位於台東市之住所搜索，並扣得第2、3級毒品總重878 公克。並拘提陳男到案，隨即利用快速驗毒機制，即時就扣得之毒品檢驗定性作為證據，經檢察官 訊問後，向法院聲請羈押獲准。

▲▼ 男子利用蝦皮賣場販毒，台東檢警聯手出擊破獲 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

經調查發現，陳男以暱稱帳號在蝦皮購物網站開設賣 場刊登商品，藉由品名中「冰、雪」等關鍵字代表毒品之方 式，向不特定人兜售毒品，且網頁上均已標明商品如「超濃 郁香味雪餅」、「黑貓抱枕」、「黑貓娃娃」及售價，有意 購買之人可直接於該網頁下標完成訂購。專案小組利用數位鑑識，積極向上溯源、 向下刨根，陸續查獲其毒品上游及販毒對象後，於2日偵查起訴移審陳男販賣第2級、第3級毒品罪嫌，並建請法院繼續羈押。

台東地檢署表示，販毒集團常將新興毒品以多樣化鮮豔的包裝降低民眾警戒，且因價格便宜，年輕族群容易取得，造成新興毒品濫用情形日趨嚴重，但新興毒品多為混合性毒品，毒品成分複雜，其中PMMA又俗稱超級搖頭丸，容易造成使用者死亡。暑假期間將至，呼籲國人切莫因一時貪樂而施用毒品，以身試法，害已傷身。

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