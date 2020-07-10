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高雄護理師升格醫師娘　生子後成「尿布奶粉大戶」遭詐騙被海削200萬

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▲▼網路購物，網購，網路消費，電商平台。（圖／pixabay）

▲醫師娘因聽信賣家大批團購優惠的話術，遭海削200萬積蓄。（示意圖／pixday）

記者洪正達／高雄報導

臉書又見團購詐騙，高雄楠梓一名醫師娘因聽信主持團購社團的黃女介紹，以儲值的方式就可以最少85折的優惠方案購入嬰幼兒用品，醫師娘不疑有他，連續幾次匯出每筆最少10萬元以上的金額進行儲值，黃女初期雖有正常出貨，但後續卻長達半年以各種藉口拖延出貨，甚至積欠貨款，醫師娘不甘被騙，6日凌晨向警方報案，可提具的匯款紀錄最少200萬以上，目前該名醫師娘已召集本案其他20名受害者組成自救會保護自身權益。

據了解，該名醫師娘原先擔任護理師，不過從2018年開始申請留職停薪照顧兒女，2019年11月因在臉書團購奶粉尿布，進而認識主持團購的黃姓女子，某次黃女找上醫師娘，透露如果儲值10萬元以，便可享有許多購物優惠，並享有中盤商的資格，並可將嬰幼兒用品轉賣，醫師娘聽完後立即匯入10萬元到黃女的銀行戶頭，該社團也不少媽媽們聽信這個優惠方案掏錢買貨。

黃女為了招募許多參加團購的媽媽成為中盤商，自創許多吸引人的購物名詞，如「現貨閃批」、「拉櫃」或是「大咖媽帶批」等，其中「現貨閃批」指的就是7天內到貨，「拉櫃」則是告知媽媽們已經進了一貨櫃的嬰幼用品，「大咖媽代批」則是購入指定數量的商品後，即可享受中盤商的優惠價格，這類的話術也讓許多媽媽們「中招」乖乖掏錢。

黃女在中盤商優惠方案推出後，吸引了許多媽媽加入，雖前幾期都有如實將商品寄出，但到了今年卻開始藉故不出貨，醫師娘忍無可忍，本月5日在屏東與對方談判，但雙方無達成共識，於是在6日凌晨向警方報案，她也透露，這起詐騙案還有20多名受害者，被詐金額最7、800萬元以上，目前已與受害者組成自救會，計畫蒐證完畢後集體對黃女提告。

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