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疫情趨緩野餐夯　排隊名店法國麵包近一週賣破1700條

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疫情趨緩野餐夯　人氣法國麵包賣破1千7百條（圖／愛合購提供）

▲疫情趨緩，民眾漸漸走到戶外野餐去，帶動烘焙類美食業績成長，其中又以「法國麵包」最受歡迎。（圖／愛合購提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情趨緩，民眾開始走向戶外，美食團購網發現，近一周站內野餐美食整體業績成長約1成2，其中又以烘焙類漲幅最明顯，包括麵包、杯子蛋糕、盒裝甜點等都是人氣夯品，近期熱賣冠軍是台北「法蘭司烘焙」的經典麵包組，近一周累積賣破1,700條。

愛合購表示，烘焙類商品向來是野餐美食的主力，觀察今年趨勢，麵包是大熱門，其中又以棍型、長型的「法國麵包」最受歡迎，像是台北排隊名店「法蘭司烘焙」的經典麵包組，其中包含下單須排隊等半年的爆款「法蘭司維也納牛奶麵包」，由於透過組合訂購2周內可到貨，近一週累積賣出1,711條，穩坐熱銷冠軍。另外，分享烘焙牛奶麵包、福利麵包大蒜奶油法包等，也是近期法國麵包的人氣榜前3名。

除了麵包，方便攜帶的盒裝甜點、杯子蛋糕、布丁奶酪，今年買氣持續延燒。不少烘焙名店5月份推出高顏值新品搶攻野餐商機，像是花蓮TOP王子洋公館的「香蕉奶昔抱抱」，豹紋圖案加上香蕉造型，可愛又吸睛。台中樂樂甜點推出「芋泥螺旋捲」，湖水綠手拿盒超唯美，紫色芋泥與螺旋麵包搭配精緻典雅。嘉義人氣排隊名店方塊吐司也趕搭野餐潮，8色8口味，繽紛又討喜。

疫情趨緩野餐夯　人氣法國麵包賣破1千7百條（圖／愛合購提供）

▲花蓮TOP王子洋公館的「香蕉奶昔抱抱」。

疫情趨緩野餐夯　人氣法國麵包賣破1千7百條（圖／愛合購提供）

▲台中樂樂甜點推出「芋泥螺旋捲」。

愛合購公關經理邱鈞彥表示，近5年來野餐美食的上半年銷售高峰多落在3～4月，也就是春天野餐季，今年受到疫情影響，民眾宅在家減少出門，一直到最近疫情趨緩，才逐漸踏出家門到公園、風景區遊憩，使得野餐美食的銷售高峰在今年延遲到了5月份，初夏才迎來成長。

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