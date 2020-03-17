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實體店家轉攻線上搶救生意　團購網開店數增2成4

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▲疫情衝擊零售實體通路，商圈逛街的人明顯變少，敵不過大環境的店家只好拉下鐵門收攤。（圖／記者黃靖惠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎爆發至今，人流驟減、商圈冷清重傷零售實體通路業績，短短1個多月，全台已有不少店家拉下鐵門，團購網卻發現近期開店數顯著增加2成4，部分業者乾脆轉向線上求生搶救營收，而在這波疫情衝擊，開店平台也順勢推出開店輔導專案，祭出減免費用幫實體店家轉型度過難關，另一方面可為平台增加新進賣家。

在疫情衝擊下，實體店面生意直直落，撐不下去的只好收攤，但也有店家絲毫不受影響，其中一大原因就是往攻線上發展，主打團購的愛合購就發現，2月1日至3月15日期間，站內開店數增加2成4，包括花蓮的伴手禮名店豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙、台北的蔣老爹麵食等實體店家都紛紛上架。

進一步觀察，上架的實體店家分為兩種，其一為實體特色小店，像是信義區生酮甜點店「甜野新星」、 在雙北有3家分店的眷村麵店「蔣老爹麵食」、以及台北中山區的「雞寶黃金雞」。另外也有不少是早年在團購市場叱詫風雲，近期回鍋長期上架的店家，例如花蓮豐興餅舖、高雄奧瑪烘焙等。

為了助實體店家度過難關，愛合購即日起推出「防疫期開店輔導專案」，針對有實體店面的店家，完成報名並於報名後2周內完成上架，即享減免1萬元上架費及免收站內廣告費1個月，另外，凡於上架後3個月業績達標，可獲得最高2%營業額的獎勵金回饋。

團購網、開店平台推開店輔導專案（圖／業者提供）

團購網、開店平台推開店輔導專案（圖／業者提供）

▲愛合購、PChome商店街皆推出網路開店轉導計畫，協助實體店家快速移轉至線上發展。（上圖／愛合購提供、下圖／PChome商店街提供）

PChome商店街同樣也祭出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，即日起至4月30日止起，只要全台中小企業擁有實體店面符合條件即可申請，開店一次性費用未稅10,000元，將補助可刷卡12期分期0利率，另再補助前6個月交易0%成交費，大幅降低店家進入門檻。商店街表示，因有補助名額限制，推出一天內申請店家數隨即成長3成，詢問度增加1倍，也接到有超過百家分店的連鎖實體品牌店來申請洽談中。

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