面交怕染病中鏢　2大無接觸模式成團購大宗

▲隨著疫情日趨嚴峻，面交團購比例下降。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

北部50多歲高級社區女保全（案336）確診新冠肺炎，後續也爆出傳染社區附近一名女性住戶（案347），據調查兩人皆有團購習慣，曾在沒戴口罩的情況下交談20分鐘。在疫情日趨緊張的情況下，團購形式也有了變化，愛合購認為，面交團購很可能會隨之萎縮，估計今年有可能降至2成。

過去做團購，大多是主購發起後，廠商將貨統一寄到主購地址，主購再透過面交向團員交貨，因此有較多面對面接觸的機會，但除了面交形式，像是愛合購之後延伸出「分寄模式」、「分次購買」等其他型態，一種是由主購發起團購，廠商將貨直接分寄到每個團員的地址，主購與團員不用接觸；另一種則是由廠商規劃好中小份量優惠方案，消費者可分次回購，中間不一定要有主購。

新冠肺炎疫情爆發後，針對面交團購可能帶來的傳染隱憂，愛合購表示，以3月站內業績數據顯示，採「面交形式」的團購業績約佔整體3成2，比2月份下降2%，更比1月份下降11%，顯示民眾團購行為因疫情逐漸轉向其他無接觸模式，目前站上以團購無接觸模式為大宗。

疫情帶動宅經濟，今年電商第1季淡季不淡，業績甚至比第4季還要旺。愛合購指出，第1季業績為去年第4季的1.21倍，比去年同期翻了1.99倍，而第1季又以3月業績表現最佳，較2月成長1.59倍，也比去年同期翻了2.46倍，3月份熱銷品項從低溫方便料理、生鮮食材等，逐漸擴大到常溫耐久放的食品，例如乾拌麵、罐頭、保久乳等，成長最驚人的品項包括老媽拌麵，3月份業績為2月份的6.6倍；義美保久乳3月業績也是2月的2.3倍。

由於疫情嚴峻引起民眾恐慌心理搶糧囤貨，食品成為重點掃貨目標之一。根據東森購物統計，3/18～3/25全站泡麵共計銷售約2,000組，業績較平日成長約1倍，其中又以台酒TTL系列賣最好，從熱銷榜來看，TOP 5則分別是：台酒花雕雞麵、紅標米酒麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵、花雕東坡肉袋麵與農心韓國泡菜味杯麵。針對目前銷售狀況，商品一上架均快速完銷，因此網站持續補貨中。