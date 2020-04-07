　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

面交怕染病中鏢　2大無接觸模式成團購大宗

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

團購面交（圖／愛合購提供）

▲隨著疫情日趨嚴峻，面交團購比例下降。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

北部50多歲高級社區女保全（案336）確診新冠肺炎，後續也爆出傳染社區附近一名女性住戶（案347），據調查兩人皆有團購習慣，曾在沒戴口罩的情況下交談20分鐘。在疫情日趨緊張的情況下，團購形式也有了變化，愛合購認為，面交團購很可能會隨之萎縮，估計今年有可能降至2成。

過去做團購，大多是主購發起後，廠商將貨統一寄到主購地址，主購再透過面交向團員交貨，因此有較多面對面接觸的機會，但除了面交形式，像是愛合購之後延伸出「分寄模式」、「分次購買」等其他型態，一種是由主購發起團購，廠商將貨直接分寄到每個團員的地址，主購與團員不用接觸；另一種則是由廠商規劃好中小份量優惠方案，消費者可分次回購，中間不一定要有主購。

新冠肺炎疫情爆發後，針對面交團購可能帶來的傳染隱憂，愛合購表示，以3月站內業績數據顯示，採「面交形式」的團購業績約佔整體3成2，比2月份下降2%，更比1月份下降11%，顯示民眾團購行為因疫情逐漸轉向其他無接觸模式，目前站上以團購無接觸模式為大宗。

疫情帶動宅經濟，今年電商第1季淡季不淡，業績甚至比第4季還要旺。愛合購指出，第1季業績為去年第4季的1.21倍，比去年同期翻了1.99倍，而第1季又以3月業績表現最佳，較2月成長1.59倍，也比去年同期翻了2.46倍，3月份熱銷品項從低溫方便料理、生鮮食材等，逐漸擴大到常溫耐久放的食品，例如乾拌麵、罐頭、保久乳等，成長最驚人的品項包括老媽拌麵，3月份業績為2月份的6.6倍；義美保久乳3月業績也是2月的2.3倍。

由於疫情嚴峻引起民眾恐慌心理搶糧囤貨，食品成為重點掃貨目標之一。根據東森購物統計，3/18～3/25全站泡麵共計銷售約2,000組，業績較平日成長約1倍，其中又以台酒TTL系列賣最好，從熱銷榜來看，TOP 5則分別是：台酒花雕雞麵、紅標米酒麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵、花雕東坡肉袋麵與農心韓國泡菜味杯麵。針對目前銷售狀況，商品一上架均快速完銷，因此網站持續補貨中。

ET快訊
才喊沒問題！幾小時後送進重症監護　「強生佛系防疫」慘釀大爆發
大根調戲Sandy！　吳宗憲親眼看到火大…秒衝上前大吼「放開
曙光！長庚3病人找到「關鍵抗體」　有望抑制新冠病毒入侵人體
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「敦南晒書節」限時登場　6本500元起，還有世界各地文具每日1折

冰戰開打了！全家祭「視覺系」日韓冰品　戽斗獅、北極熊直接變身超Q3D冰棒

面交怕染病中鏢　2大無接觸模式成團購大宗

買磁磚有技巧！　靠這幾招鑑定是否為「黑心磁磚」

7大電商急查員工連假旅遊史　去過11警示景點即起居家辦公14天

國民內衣EASY SHOP不敵疫情　預計關閉20間店求自保

宅在家防疫暢讀！樂天Kobo全站限時7折　讀墨百本書籍雜誌免費看

【廣編】遠端辦公、線上教學　台灣大「好速專案」行動+光纖費用省一半

【廣編】UNIQLO做你的育兒神隊友　4/2～4/9連8天男女童裝商品149元起

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

「敦南晒書節」限時登場　6本500元起，還有世界各地文具每日1折

冰戰開打了！全家祭「視覺系」日韓冰品　戽斗獅、北極熊直接變身超Q3D冰棒

面交怕染病中鏢　2大無接觸模式成團購大宗

買磁磚有技巧！　靠這幾招鑑定是否為「黑心磁磚」

7大電商急查員工連假旅遊史　去過11警示景點即起居家辦公14天

國民內衣EASY SHOP不敵疫情　預計關閉20間店求自保

宅在家防疫暢讀！樂天Kobo全站限時7折　讀墨百本書籍雜誌免費看

【廣編】遠端辦公、線上教學　台灣大「好速專案」行動+光纖費用省一半

【廣編】UNIQLO做你的育兒神隊友　4/2～4/9連8天男女童裝商品149元起

陳時中遭恐嚇火速查辦！　Dcard發文陸生到案　再揪藏鏡人身分

不想去洗澡！貴妃汪石化裝死…聽媽「加碼3字」詭異狂抖

LIVE／疫情衝擊2月近16萬人失業　政府提出勞工就業解方！

獨／謝祖武約滿離開老東家　自創工作室「太太當老闆」

口罩乾蒸溫度要注意　破壞不織布結構恐有反效果

JHBL／王者明仁放眼第5冠　 「苗縣內戰」大倫有得拚

卜學亮慘遇臉書金錢詐騙！　險「成了笨蛋去匯款」：覺得自己很蠢

英法兩大經濟體拉警報！　德銀示警出現下行風險

台股收盤上漲177點！台積電大漲2.72%　萬點關卡明日再戰

IBM新任CEO：疫情將推動AI和雲端運算需求

消費熱門新聞

EASY SHOP關閉20間店求自保

買磁磚技巧！靠這幾招鑑定「黑心磁磚」

面交怕染病　無接觸模式成團購大宗

戽斗獅子、北極熊變身超Q3D冰棒了！

7大電商查員工連假旅遊史　啟動居家辦公

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

電商女王的成功之路！

全聯滿額贈蔬果總動員24款免加價

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

「敦南晒書節」登場

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

湯姆霍蘭德曝光小勞勃道尼3件暖事

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

更多熱門

相關新聞

7大電商查員工連假旅遊史　啟動居家辦公

7大電商查員工連假旅遊史　啟動居家辦公

4天清明連假引爆國內旅遊熱潮，憂新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心針對11個景點發布國家級警報後，不只金融機構展開相關因應措施，電商業者也跟進防堵連假破口，紛紛調查員工旅遊足跡，必要的話，得實行居家辦公，同時也加強各項防疫佈署。

聽說有人會背信用卡卡號　他驚：那麼長欸

聽說有人會背信用卡卡號　他驚：那麼長欸

口罩實名制網購出現詐騙！收到簡訊別理會

口罩實名制網購出現詐騙！收到簡訊別理會

「FB床單」不買會後悔　店員一個眼神帥爆

「FB床單」不買會後悔　店員一個眼神帥爆

網購精品大熱　GUCCI賣到業績翻倍漲

網購精品大熱　GUCCI賣到業績翻倍漲

關鍵字：

團購愛合購網購

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面