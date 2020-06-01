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團購高鐵票收手續費被認「賣黃牛票」挨罰1萬　法官還業者公道！

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▲高鐵,高鐵公司,高鐵月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲黃男架設團購高鐵票平台，卻因收手續費挨罰，不服提告後，法官還他公道。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者孫于珊／台北報導

一名黃姓男子建置了一個團購高鐵票平台的網站，沒想到因收手續費100元，被交通部認為是在賣「黃牛票」，依違反《鐵路法》罰他1萬1605元，黃男不服，提起行政訴訟。台北地院審酌後，認為他只是代購，手續費收得算合理，消費者也同意，因此判他勝訴免罰。可上訴。

判決指出，黃男2015年間建置「Transple旅眾網路平台」，為人代購往返台北及高雄左營的「30人以上團體優惠之高鐵車票」，優惠價為全票的65折，可省500多元。9名消費者共買了11張，消費者除支付折價後的單程高鐵費1055元外，並按交易次數計算，支付黃男揪團行政支出分攤費20元，及代郵寄服務費80元，合計共1155元，但若消費者面交車票，將會退還郵寄費。不過交通部認定黃男違反《鐵路法》第65-1條規定，裁處1倍罰鍰共1萬1605元，黃男因此不服提告。

《鐵路法》第65條第1項規定：購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數，處每張車票價格之1倍至10倍罰鍰。

法官指出，「鐵路黃牛」是以非法手段利用網路大量訂票，造成返鄉民眾一票難求，而《鐵路法》第65條是為了管制不法獲利的黃牛壟斷車票、擾亂交通秩序等損害公眾利益行為。至於單純代購車票者與消費者間，若有約定報酬或手續費、車資、郵資等與車票價值無關的必要費用，只要符合社會大眾認知，即不符處罰要件。

法官還說，黃男在平台刊登購買高鐵團體票的訊息，屬於「要約引誘」，消費者報名並支付費用後，黃男再以自己名義向高鐵購票，黃男並不取得高鐵團體票的「終局所有權」，黃男與消費者間成立的是《民法》576條規定的「行紀契約」。

法官審酌後認為，行政費及代寄費屬合理費用，黃男並無加價出售車票圖利的情事，不符《鐵路法》要件，因此將原處分撤銷。

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