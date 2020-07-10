居偏鄉大不易！花蓮5村落無郵局便利店　警所代辦申領三倍券

▲▼各分駐所提供座椅及杯水予年長者使用。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央推出振興三倍券帶動景氣，花蓮縣萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5個偏鄉村落無郵局及便利商店，為方便居民預購及領取，由西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助辦理預購及領購事宜，8日鳳林分局長林昆達親至各分駐（派出）所慰勉同仁辛勞，希望同仁發揮防疫期間使命感，全力為偏鄉部落民眾服務。





鳳林警分局期前已妥適規劃全般維安工作，並結合村里辦公室，請村長及村幹事利用廣播宣導村民至分駐（派出）所預購振興三倍券，為避免人潮過多、場面混亂，事前妥善規劃領取路線，另為免村民在烈日下排隊，主動提供座椅及杯水予年長者使用，並由分駐（派出）所主管協助發放號碼牌及抄登民眾姓名、電話，讓排隊民眾先行返家，再以電話通知到所申辦，以提供更便民的服務，7日為首波預購截止日，共辦理民眾預購761件。

▲妥善規劃領取路線，免村民在烈日下排隊。



鳯林分局另提醒設籍於西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村尚未預購的村民可於第二波預購時間8月1日至8月7日期間至分駐（派出）所登記預購，需攜帶健保卡或身分證件，經業管單位審核身分後，以簡訊通知到派出所領取，第一波領購時間為7月15日至7月31日、第二波為8月15日至8月31日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！