三倍券連「台鐵便當」都能買！7/15起四大優惠上路　憑車票消費最多打9折

▲台鐵推仲夏寶島號、觀光列車等優惠。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院三倍券於7月15日正式上路，交通部台鐵局表示，三倍券可用於購買個人票、定期票、便當等，但不可退票，可不限次數換票，首次換票免手續費。另外台鐵局將推出四大優惠方案，包括仲夏寶島號、三日券、花東線莒光號、觀光列車都有折扣。

台鐵局表示，紙本三倍券可以購買台鐵局車票及商品，如一般個人票、團體票、TR-PASS票券、定期票、周遊券、單日郵輪式列車票、台鐵夢工場、台鐵便當本舖實體店面銷售之便當、商品及飲食類。

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▲台鐵振興折價券7/15上路，憑台鐵票根就可享有優惠。（圖／台鐵局提供，下同）

若使用紙本三倍券購買台鐵車票皆「不得退票」，即使該筆交易僅少部分金額為使用紙本三倍券支付，其他大部分為現金支付，仍不得受理退票，但可以換票。換票不限制次數，且第一次換票免收手續費，第二次以上換票需收取手續費。

台鐵局指出，已綁定數位三倍券之電子票證比照現行乘車規定，其回饋機制係由電子票證公司轉請經濟部認定。信用卡及行動支付(Google Pay等)購票、退票無論是否綁定數位三倍券，均比照現行規定辦理，其回饋機制係由發卡銀行及行動支付業者轉請經濟部認定。

紙本三倍券不適用電子票證加值、超商及郵局代售車票付款、車站(車上)補票、鐵公路聯運票、行李暫存及包裹業務、Joint-Pass票券、自動售票機儲值卡、貨運業務、專列及客廳車等租用車廂、車上銷售便當、商品及飲食類等服務。

為促進國旅景氣，台鐵局也推出四大優惠方案，包括第一，7月18日(六)、7月25日(六)、8月1日(六)仲夏寶島號蒸汽火車共3列次(玉里─臺東)；原價1688元，今年提供5折優惠價格，每人不限票種一律888元。

第二，7月15日至12月31日TR-PASS一般版3日券及四人同行3日券66折優惠。一般版TR-PASS 3日券全票原價1,800元,優惠價1,200元；優待票原價900元，優惠價600元；四人同行版TR-PASS 3日券原價4,200元，優惠價2,800元。

第三，7月24日至12月31日花東線莒光號列車24列次80公里以上7折優惠，共24列次列車適用此優惠，台鐵局表示，僅全票、孩童票可適用折扣。

第四，觀光列車優惠，包括環島之星Hello Kitty繽紛列車31條旅遊套裝行程，每人優惠500元、台鐵局兩天一夜郵輪式列車共計20條旅遊行程，每人優惠500元。

另外，台鐵局為促進車站商場消費，將於7月15日至109年8月15日，提供予搭乘台鐵旅客消費優惠，包括微風臺北車站、環球GlobalMall板橋、南港及新左營車站、CITYLINK松山及南港車站與臺北凱達大飯店，結合旗下商場店家提供多項好康，如運動品牌有9折優惠、到速食店消費還送小杯可樂等。