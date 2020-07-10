台中年底前完成12區50公里路平目標　豐原南坑巷路平工程今動工

▲▼台中市經發局長張峯源主持（左2）南坑巷路平工程動工典禮，並不忘行銷購物節。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市以往有部分道路實施自來水延管工程後，漏了整平道路，造成路面坑坑洞洞，民怨四起，市長盧秀燕上任後編列1.1億元，積極分期進行燙平計劃，即使遠在豐原區水源路南坑巷仍不輕忽，經濟發展局長張峯源10日主持路面復平工程動工時表示，預計年底前修復全市50公里道路，提供用路人更好道路品質。

張峯源說明，豐原區水源路南坑巷延管工程施作於前市長胡志強任內，經過時任豐原區長、現任議員張瀞分協調解決配水池用地，以及居民接水許可等困難後，終於獲得水利署補助2400萬元，延管全長4785公尺，約60戶受益，而這次路平長度約2公里，費用約600萬元，預計8月底完工。

張指出，市府近年與自來水公司合作爭取延管經費，台中市自來水普及率從2010年縣市合併的92.24%，至去年底已達96%，漲幅達3.76%，供水人口數增加超過25萬人，在民眾有自來水可用之後，也要積極辦理後續的路面復平計畫。

經發局因此編列6000萬元，加上盧市長動用第二預備金5000萬元共1.1億元，加速推動全市自來水延管後路面復平計畫，第一期工程進度已達63%，上午水源路南坑巷路面修復動工也是其中之一，其它如霧峰、潭子及甲安埔等地預計8月至10月間陸續施作，接下來還包括烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、大安區等，年底前將完成全市12區50公里路平目標。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►活化票券!東森幣加碼1.5倍