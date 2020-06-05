　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市經發局活動 。（圖／高雄市經發局提供）

▲聯合艦隊大會師合照 。（圖／高雄市經發局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

為協助新創團隊共同開發新藍海市場，高雄市政府邀請北中南國內外知名新創加速器齊聚高雄，在KO-IN智高點基地舉辦「聯合艦隊大會師」，除了為「2020 KO-IN 未來城邦-創新創業大賽」宣傳，更宣示未來將擴大與各基地加速器共組聯合艦隊、建立常態合作機制，透過資源互相介接，加速新創團隊成長起飛。
高雄市政府經發局表示，去年與經濟部中小企業處於攜手成立高雄智慧科技創新園區「KO-IN智高點」，打造以發展AI、Blockchain、Fintech及IoT等智慧科技為主軸的創新園區，同時也是全台唯一由地方政府推動之金融科技專區，並透過每年「KO-IN 未來城邦-創新創業大賽」挖掘潛力團隊。
今年度創業大賽將導入技術實證機制，並透過與國內外知名加速器包括臺灣最新型加速器(TAcc+)、中科智慧機器人自造基地加速器(AI Robotics Hub)、邁特電子企業股份有限公司(Mighty Net)、盛宇創新股份有限公司(Rainmaking Innovation)、玉山國際加速器有限公司(Mosaic Venture Lab)等合作，協助新創團隊科技育成、創業孵化、國際合作與投資，將研發內容實際落地應用，了解市場需求、邁向真實創業之路。

▲高雄市經發局活動 。（圖／高雄市經發局提供）

▲KO-IN智高點聯合艦隊啟動，韓國瑜市長(正中)、伏和中局長(右4)、李銘義主委(左4)及國內外五大加速器共同啟動聯合大艦隊。（圖／高雄市經發局提供）


高雄市長韓國瑜致詞時舉以色列青創成功案例，表示高雄擁有豐沛的製造業資源及完善的基礎建設，搭配「KO-IN智高點」成立導入AI、IoT等智慧科技創新，是發展智慧城市的基石，市府團隊更將持續致力建構友善投資環境，並做為產業與新創團隊之橋梁，與既有產業形成魚幫水、水幫魚的正向循環，讓高雄的產業不斷蛻變進化。
KO-IN Dreamer ARENA創新創業大賽採線上報名，至6月29日中午12時截止收件，分為「智慧金融」、「智慧製造」、「智慧生活」與「智慧政府」四大主題，歡迎新創業者3-5人組隊報名，優勝團隊將獲得最高百萬等值獎勵。詳情請上「KO-IN智高點」網站或洽營運辦公室：（07）222-3327分機442曾小姐、454施先生諮詢。

▲高雄市經發局活動 。（圖／高雄市經發局提供）

▲KO-IN智高點進駐廠商(立捷數據)熱情向韓國瑜市長介紹AI科技分析應用 。（圖／高雄市經發局提供）

ET快訊
中衛口罩第2波今開賣！三平台接力上架　他牌最多能買2000片
母親節為婆婆8好友忙進出！陳若儀一接媽媽電話秒淚崩　媳婦粉全
竟然收成這樣！好市多停車場一張照　網跪驚嘆療癒
21萬考生注意！　國中會考成績8點網路開放查詢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

「美國拿台灣拳頭打中國石獅」　呂秀蓮籲超前部署：今後十年關鍵

「反對罷免韓國瑜三個理由」　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

掛民進黨戰袍參選？陳時中不說死　「一句話」回絕邀約

防疫解禁後…陳時中「為還債」宣傳觀光　笑稱：當初種的因要還那個果

牙醫出身被看嘸…陳時中不在意　「13字結論」被鄭弘儀讚爆

時力官方推特帳號上線　前外交官劉仕傑入主媒體創意部

黃暐翰預言「罷韓成功」！　後果是…全台開始烽火連天

中醫界嘆疫情期間未能使力　盼政府編列預算支應治療費用

「國家海洋政策白皮書」今日政院通過！張競：所有預算應列出才能看出規模

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

「美國拿台灣拳頭打中國石獅」　呂秀蓮籲超前部署：今後十年關鍵

「反對罷免韓國瑜三個理由」　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

掛民進黨戰袍參選？陳時中不說死　「一句話」回絕邀約

防疫解禁後…陳時中「為還債」宣傳觀光　笑稱：當初種的因要還那個果

牙醫出身被看嘸…陳時中不在意　「13字結論」被鄭弘儀讚爆

時力官方推特帳號上線　前外交官劉仕傑入主媒體創意部

黃暐翰預言「罷韓成功」！　後果是…全台開始烽火連天

中醫界嘆疫情期間未能使力　盼政府編列預算支應治療費用

「國家海洋政策白皮書」今日政院通過！張競：所有預算應列出才能看出規模

福斯Arteon「獵跑」版將於6/24全球首發　美臀線條讓車迷都瘋了

米砂「巨胸消風」前後對比照曝光！　網看傻：為啥之前很大…她親揭尺寸真相

藏千萬隻病菌！雙手「最髒部位Top5」曝光　醫揭研究驚：比抹布還可怕

奧客拒劃單口頭點5火鍋　嗆老闆娘：頭腦幹嘛用，還要我再講一次

9元買到爽！IKEA今起「週末限時優惠」麵包碟、給皂器都銅板價

英國最新「性禁令」：和配偶以外的人亂搞　恐面臨牢獄之災

海龜命喪船帆石　半年不到22隻死亡…海生館帶回查死因

「絕美交纏」畫面曝光！水塘邊挺直身軀　墾丁2m長巨蛇激戰30mins

圖解「振興三倍券」怎麼用賺最大　紙本最不划算！全因一個缺點

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　 她遭解內衣扣硬上…悲吐「對方是資深前輩」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

政治熱門新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

不在意被看嘸　陳時中這樣說鄭弘儀大讚

掛綠戰袍參選　陳時中「一句話」回絕邀約

防疫解禁　陳時中「為還債」宣傳觀光

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

呂秀蓮：美拿台灣拳頭打中國石獅

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：好可怕

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

被海派放話？　陳其邁回應了！

沈富雄批吳怡農：罷韓干你X事

陳學聖反罷韓！　為什麼只有韓國瑜要被罷免？

一張圖秒懂　「三倍券」vs.「消費券」

更多熱門

相關新聞

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案即將到來，備受全國關注。對此，資深媒體人朱凱翔4日晚間透過影音平台提出「三個理由」，表示「我反對罷免韓國瑜」。

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

罷韓最終場大遊行終點　將與韓國瑜強碰頭

罷韓最終場大遊行終點　將與韓國瑜強碰頭

被海派放話？　陳其邁回應了！

被海派放話？　陳其邁回應了！

罷韓投票前要注意！這些動作小心被罰錢

罷韓投票前要注意！這些動作小心被罰錢

關鍵字：

高雄市經發局韓國瑜藍海艦隊KO-IN

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鐵路警父飲恨離世　胃出血病逝家中

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

快訊／鐵路警父悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

警遭「魔神仔」狂操7天！求救土地公才爬出

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面