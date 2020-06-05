高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

▲聯合艦隊大會師合照 。（圖／高雄市經發局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

為協助新創團隊共同開發新藍海市場，高雄市政府邀請北中南國內外知名新創加速器齊聚高雄，在KO-IN智高點基地舉辦「聯合艦隊大會師」，除了為「2020 KO-IN 未來城邦-創新創業大賽」宣傳，更宣示未來將擴大與各基地加速器共組聯合艦隊、建立常態合作機制，透過資源互相介接，加速新創團隊成長起飛。

高雄市政府經發局表示，去年與經濟部中小企業處於攜手成立高雄智慧科技創新園區「KO-IN智高點」，打造以發展AI、Blockchain、Fintech及IoT等智慧科技為主軸的創新園區，同時也是全台唯一由地方政府推動之金融科技專區，並透過每年「KO-IN 未來城邦-創新創業大賽」挖掘潛力團隊。

今年度創業大賽將導入技術實證機制，並透過與國內外知名加速器包括臺灣最新型加速器(TAcc+)、中科智慧機器人自造基地加速器(AI Robotics Hub)、邁特電子企業股份有限公司(Mighty Net)、盛宇創新股份有限公司(Rainmaking Innovation)、玉山國際加速器有限公司(Mosaic Venture Lab)等合作，協助新創團隊科技育成、創業孵化、國際合作與投資，將研發內容實際落地應用，了解市場需求、邁向真實創業之路。

▲KO-IN智高點聯合艦隊啟動，韓國瑜市長(正中)、伏和中局長(右4)、李銘義主委(左4)及國內外五大加速器共同啟動聯合大艦隊。（圖／高雄市經發局提供）



高雄市長韓國瑜致詞時舉以色列青創成功案例，表示高雄擁有豐沛的製造業資源及完善的基礎建設，搭配「KO-IN智高點」成立導入AI、IoT等智慧科技創新，是發展智慧城市的基石，市府團隊更將持續致力建構友善投資環境，並做為產業與新創團隊之橋梁，與既有產業形成魚幫水、水幫魚的正向循環，讓高雄的產業不斷蛻變進化。

KO-IN Dreamer ARENA創新創業大賽採線上報名，至6月29日中午12時截止收件，分為「智慧金融」、「智慧製造」、「智慧生活」與「智慧政府」四大主題，歡迎新創業者3-5人組隊報名，優勝團隊將獲得最高百萬等值獎勵。詳情請上「KO-IN智高點」網站或洽營運辦公室：（07）222-3327分機442曾小姐、454施先生諮詢。

▲KO-IN智高點進駐廠商(立捷數據)熱情向韓國瑜市長介紹AI科技分析應用 。（圖／高雄市經發局提供）