新冠增2確診！20多歲女返台「美國返台2天」才發病　24接觸者須隔離

▲指揮中心發言人莊人祥表示今新增2個案，1名是20多歲女性，另1人為50多歲男性。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎又增2例境外移入，國內確定病例來到451例。指揮中心發言人莊人祥表示，案450是20多歲女性，長期在美國工作，7月5日返國，因過去都沒有不適症狀，因此先返家。7月7日出現全身倦怠、肌肉酸痛等症狀，7月8日由衛生單位採檢後，今（10）日確診，指揮中心已掌握35名接觸者，其中24名列為居家隔離對象。

莊人祥提到，案450在機場都有配戴口罩，衛生單位已掌握接觸者共35人，其中2人為家庭接觸者，22人為同班機座位前後兩排乘客，皆列為居家隔離對象；另同班機機組員11人已有適當防護，列為自主健康管理對象。

請繼續往下閱讀...

▲台灣確診人數來到451人。（圖／曾梓倩製）

指揮中心統計，截至目前累計 78,212例(含77,214例排除)，其中451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

▲新增2名境外移入個案，分別為20多歲女性和50多歲男性。（圖／陳昱璇製）

中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布新增2名境外移入個案，國內確定病例來到451例，指揮中心將於下午2點臨時召開記者會由發言人莊人祥說明個案與防疫作為等事宜，另也將說明哈薩克不明原因肺炎消息。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢