快訊／香港教育局長官宣了！　13日起全港學校「提早放暑假」

▲香港教育局長楊潤雄。（圖／香港政府）

記者劉亭／綜合報導

因應新冠肺炎疫情再度反彈，香港今（9）日早上傳出，教育局下午將會宣布全港學校停課。香港教育局局長楊潤雄下午2時召開記者會表示，全港中小學、幼稚園學校周一起提早放暑假。

根據香港01報導，過去2日來香港本土感染個案急速增加，政府公佈11日開始收緊社交拒離。楊潤雄宣佈，全港所有已復課的中小學、幼稚園在13日提早放暑假，考試按實際情況安排。

楊潤雄表示，小五呈分試，若學校在下周呈分試，可按原定計劃考試。若選擇將呈分試延期至9月，可以延遲10月20日遞交呈分試日期；中三選科、中五公開試，下星期13日至17日完成考試後放假。

14日將進行的Pre S1考試，各間中學可以自行決定，13日中午12時前回應教育局。根據DSE經驗，考試是靜態活動，不會有太多交談，學校只可以用半日去考試。

楊潤雄透露，由於事出緊急，學校可能還沒準備好，發通告、暑假作業、執行防疫措施等相關作業，為學校及老師帶來不便，希望得到大家的諒解，教育局會提供協助。

從8日起，香港已有多所學校因有學生或家長被確診，或有密切接觸者而臨時停課。其中位於沙田區的多所學校更因疫情惡化，已宣佈提前放暑假。

