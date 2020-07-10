哈薩克專家：不明肺炎患者體內「未檢測出新冠病毒」　陸教授籲做好防護

▲陸大使館公告：哈薩克「不明肺炎」已1772人死。（圖／翻攝自大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸駐哈薩克大使館9日公告，當地爆發不明肺炎，截至目前已有1772人死亡，致死率遠高於新冠肺炎。不過，哈薩克衛生部回應否認，「那些病例很可能就是新冠病毒病例。」不過，哈薩克免疫學專家拉法伊爾表示，不明肺炎患者的體內並未檢測出新冠病毒。

據《中國新聞網》報導，對此，復旦大學公共衛生學院教授傅華表示，一切尚未清楚的前提下，目前對哈薩克是否存在新發病毒、新冠病毒是否變異、會不會爆發等都無法判斷。

他指出，「但是這些現象曝出會給我們當前的防疫工作帶來更高的難度，目前重要的是要加強我國的邊境檢疫，並密切關注當地情況，加強國際合作，嚴防傳入我國。」

傅華強調，在一切尚不明晰的時候，對民眾而言，可按照預防新冠肺炎的措施繼續做好防護，戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手等這些傳統的方法，對於這類呼吸道傳染的疾病還是很有效的。

陸駐哈薩克大使館9日指出，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高，三地已有近500人感染，「2020年上半年，不明肺炎已導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民，該病致死率遠高於新冠肺炎。提醒在哈薩克中國公民注意上述情況，確實提高防範提高意識，將低感染風險。」

隨後，根據《BNO Newsroom》報導，哈薩克衛生部門10日在臉書發文表示，部分中國大陸媒體指該國出現不明肺炎的報導是錯誤的，患者僅是新冠肺炎的疑似病例。不過，哈薩克免疫學專家拉法伊爾表示，不明肺炎患者的體內並未檢測出新冠病毒，「原因雖然還無法100%確認，但99.999%仍是一種冠狀病毒。」針對不明肺炎患者，採用的是與新冠肺炎重症患者相同的治療方法。

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