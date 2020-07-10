▲5旬男阿曼發燒「二度吃退燒藥」，自杜拜轉機返國確診新冠肺炎。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增2確診！指揮中心發言人莊人祥表示，案451為50多歲男性，長期在阿曼工作，7月2日出現發燒症狀，兩度服用退燒藥，並未在國外就醫，7月8日自阿曼經杜拜轉機返國，入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

莊人祥表示，該案自述搭機時有穿隔離衣、戴護目鏡與N95口罩，衛生單位已掌握接觸者共39人，其中22人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另17人為航空公司機組人員，皆非本國籍且未入境台灣，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知相關單位。

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▲今日新增的2名個案，1名為20多歲女性，另1名為50多歲男性。（圖／陳昱璇製）

根據指揮中心統計，截至目前累計 78,212例(含77,214例排除)，其中451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

今日確診的患者中，另一名案450為長期在美國工作的20多歲女性，返台2天後才發病，目前掌握35明接觸者需隔離，同班機11名機組員因有適當防護，列自主管理對象。

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