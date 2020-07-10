新增2例境外移入「美國、阿曼長期工作返國確診」累積病例451案

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2名境外移入個案，分別是從美國返國的20多歲女性（案450）以及中東地區阿曼返國的50歲男性（案451），國內確定病例來到451例，分別為359例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離，其餘隔離中。

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指揮中心指出，案450長期於美國工作(前次自台灣出境時間為107年10月)，今(109)年7月5日返國，入境時無不適症狀。7月7日居家檢疫期間出現全身倦怠及肌肉痠痛等症狀，7月8日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共35人，其中2人為家庭接觸者，22人為同班機座位前後兩排乘客，皆列為居家隔離對象；另同班機機組員11人已有適當防護，列為自主健康管理對象。

▲全台累積確診個案達451例。（圖／曾梓倩製）

指揮中心表示，案451長期於阿曼工作(前次自台灣出境時間為108年11月)，今年7月2日出現發燒症狀，僅自行服用退燒藥，未曾於國外就醫。個案於7月8日自阿曼經杜拜轉機返國，入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握接觸者共39人，其中22人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另17人為航空公司機組人員，皆非本國籍且未入境台灣，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關單位。

▲今日新增2名個案，分別為20多歲女和50多歲男。（圖／陳昱璇製）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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