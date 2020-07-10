地方首例！川普取消「國際學生簽證」　加州檢察長告上法院

▲ 加州檢察長貝塞拉不滿川普新的移民規定。（圖／達志影像）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

川普政府頒布簽證新規定，可能迫使成千上萬的國際學生因學校採線上教學，必須離開美國。加州檢察長哈維・貝塞拉（Attorney General Xavier Becerra）為此在當地9日提出訴訟，反抗川普新的移民政策。

川普近日在各場合宣布，秋季必定重啟校園，學生必須正常到校上課。美國移民暨海關執法局（ICE）6日表示，若國際學生只參與學校線上教學，就只能「離境」或「轉學」。政策一出便引起巨大的反彈聲浪，不僅哈佛大學和麻省理工等名校開告，加州地方政府也嚥不下這口氣，一狀告上法院，使加州成為第一個對川普政府提告的州。

貝塞拉大罵，「此政策不但危害學生的受教權益，更忽視全體師生的健康」，讓所有人冒著感染新冠肺炎（COVID-19）的風險，或成為政府驅逐出境的目標。貝塞拉表示，不會「坐視不管」。

美媒NBC新聞指出，美國國務院及美國國際教育協會（Institute of International Education）統計， 2018－2019學年度，國際學生對美國經濟貢獻高達447億美元（約新台幣1.31兆）。川普的新政策對加州影響重大。

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