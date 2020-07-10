北京病毒株相比武漢「4位點發生突變」　陸疾控中心強調：歐洲分支！

▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

記者劉亭／綜合報導

中國疾控中心10日公佈「2020年6月至7月北京新型冠狀病毒肺炎疫情進展（二）」，針對北京52確診病例樣本的新冠病毒全基因組高通量序列，與武漢參考毒株在四個位點發生突變。

根據北京日報報導，報告中強調，引起此次疫情的毒株為L基因型歐洲家系分支I，排除由動物病毒外溢傳染人導致本次疫情的可能。至於病毒如何引入市場以及在市場內的擴散、傳播機制正在進一步調查中。

中國疾控中心將北京52例確診病例樣本，與武漢參考毒株NC_045512序列相比，所有樣本在C241T、C3037T、C14408T、A23403G四個位點發生突變，並且在28881-28883位點發生GGG突變為AAC，符合L基因型歐洲家系分支I基因位點的突變特徵。

▲北京首都國際機場防控新冠肺炎。（圖／路透社）

北京市新發地市場8份環境樣本結果，也同屬於L基因型歐洲家系分支I。河北、天津市確診病例樣本新冠病毒全基因組高通量序列，與北京病例樣本的全基因組序列100%相同，同樣存在相同的變異位點，同屬於新型冠狀病毒L基因型歐洲家系分支I。

中國疾控中心初步判斷，此次北京市新發地市場相關的聚集性新冠肺炎疫情是通過污染環境、物品、人員接觸等多種暴露方式導致的一起較大規模的暴發疫情，因此發生29起相關聚集性疫情。

中國疾控中心稱，當前北京市等實施的綜合防控措施效果已經顯現。相關暴露人員繼續發病風險已基本消除，高風險環境、人群均已有效識別發現、處置並納入管控範圍，後續發生新的感染的風險較低，北京疫情已得到有效控制。

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