哈薩克駁「不明肺炎」是假消息　陸外交部：希望一起抗疫

▲哈薩克衛生部門駁「不明肺炎」是假消息。（圖／哈薩克衛生部臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐哈薩克使館9日指哈薩克爆發「不明肺炎」，導致1772人死亡，致死率高於新冠肺炎，但被哈薩克衛生部門反駁是錯誤訊息，稱患者只是新冠肺炎疑似病例。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方希望了解更多的信息，繼續與哈方一道攜手抗擊疫情。

大陸外交部10日舉行例行記者會，英國《路透社》的記者向趙立堅提問稱，陸駐哈薩克使館9日稱哈薩克斯坦出現新型肺炎病例顯著增加，但哈薩克的衛生部門今天稱消息不實，中方有何回應。

對於記者的問題，趙立堅指出，「關於你提到的這個問題，建議你向哈方有關部門了解。」

趙立堅還說，「中方也希望了解更多的信息，中方希望繼續與哈方一道，攜手抗擊疫情，維護兩國公共衛生安全。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



陸駐哈薩克使館9日發出安全提醒，要求當地在哈薩克的中國公民防範「不明肺炎」，指今年已有1772人染病死亡，致死率遠高於新冠肺炎，「哈薩克衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性。」

不過，陸方的說法卻被哈薩克方否認，哈薩克衛生部10日表示，部分大陸媒體指該國出現「不明肺炎」的報導是錯誤的，患者只是新冠肺炎的疑似病例，哈薩克與全球各國一樣，針對這些病例採取嚴格監測與紀錄，持續穩定疫情。