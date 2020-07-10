阿曼、美國境外移入病例「機上座位圖曝光」同班機前後排各22人居家隔離

▲新冠肺炎案451，阿曼返國50多歲男子機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2名境外移入個案，分別是從美國搭機返國的20多歲女性（案450）與從阿曼經杜拜轉機回台的50多歲男性（案451），兩個班機的座位圖也曝光，兩人同班機上分別有22名乘客坐在前後兩排，列為居家隔離對象。

指揮中心發言人莊人祥指出，案450長期於美國工作(前次自台灣出境時間為107年10月)，今(109)年7月5日返國，她搭機時配戴口罩，入境時無不適症狀。7月7日居家檢疫期間出現全身倦怠及肌肉痠痛等症狀，7月8日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

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衛生單位已掌握資訊顯示，接觸者共35人，除2人為家庭接觸者，另22人為同班機座位前後兩排乘客，皆列為居家隔離對象；同班機機組員11人已有適當防護，列為自主健康管理對象。

▲案450，自美國返台20多歲女性的機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

至於案451，莊人祥說明，他長期於阿曼工作(前次自台灣出境時間為108年11月)，今年7月2日出現發燒症狀，僅自行服用退燒藥，未曾於國外就醫。

個案於7月8日自阿曼經杜拜轉機返國，有做更好的防護包含隔離衣、護目鏡、N95口罩，並於入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

衛生單位已掌握接觸者共39人，其中22人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另17人為航空公司機組人員，皆非本國籍且未入境台灣，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關單位。

國內確定病例來到451例，分別為359例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離，其餘隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

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