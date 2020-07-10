大陸網紅笑爬「丹霞地貌禁區」　拍片PO網被罵爆

▲大陸網紅「冒險雷探長」違規進入陝西靖邊龍洲丹霞地貌景區。（圖／翻攝央視網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

陝西靖邊龍洲丹霞地貌景區有著特殊地景，由於形成需耗費上億年，且無法再生，因此已被列為「世界遺產」。不料日前遭受網紅「冒險雷探長」破壞，他與外國朋友進入丹霞地貌景區後，不但隨意行走攀爬，更誇張的是，他還把整個過程拍攝下來並發布在網路上，讓人十分傻眼。事件一出，立刻引起網友憤怒，當局目前已介入調查。

根據《央視網》報導，網紅「冒險雷探長」與朋友前往丹霞地貌景區，並在一名村民的帶領下，穿越景區。仔細看影片後可以發現，「冒險雷探長」先是穿過「上有落石，禁止進入」的警告標誌進入景區，不但隨意行走攀爬，還在村民帶領下，不惜破壞欄杆，進入另一個禁區「波浪谷」。

據悉，當局早前在官網表示，從6月18日起，實行全面封閉。丹霞地貌是否有遭受破壞，目前仍在調查中，當地警察局表示，調查若屬實，則將進行處罰。

隨後，「冒險雷探長」透過新浪微博發布道歉聲明稱，拍攝影片的本意不是為了炫耀，而是想探秘陝西人文，另外也因為受到朋友邀請，本著希望對當地有更透徹了解的想法，所以答應前往，很抱歉引起社會不好的觀感，「在這裡誠摯地道歉」。

道歉聲明發布後，網友紛紛留言，「支持雷探長」、「相信你，一直在關注」、「吃一塹長一智」。不過亦有網友認為，「道歉有用嗎？要警察甚麼用」、「無知嗎」、「禁止進入的牌子不認識？」