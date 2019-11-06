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世界遺產遭破壞！　3賊「開車載大樹」闖古教堂盜走16世紀聖物

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▲▼法國世界遺產奧洛倫大教堂(Oloron Cathedral)驚傳遭竊。（圖／視覺中國）

▲法國世界遺產奧洛倫大教堂(Oloron Cathedral)驚傳遭竊。（圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

法國一座被認證為世界遺產的天主教教堂近來遭到竊案，3名蒙面竊賊竟然將大樹幹綁在車上，開車撞門闖入，大膽偷走多項價值不斐的聖物和珍貴寶物。警方後來在附近發現竊賊犯案用的車輛，但無法掌握其行蹤，目前仍然在逃。

事件4日發生在庇里牛斯-大西洋省(Pyrénées-Atlantiques)坡市(Pau)附近奧洛龍-聖瑪麗(Oloron-Sainte-Marie)的奧洛倫大教堂(Oloron Cathedral)，3名竊賊凌晨3時將大樹幹綁在一輛寶獅汽車(Peugeot 306)上，撞毀了一扇位於建築物右側的古老木板門。雖然有民眾目擊後立即報警，但3名竊賊得手後改搭乘另外一輛車，最後成功逃逸。

奧洛龍市政廳(Oloron City Hall)主席帕里斯(Laurent Paris)表示，失竊的物品包含主教聖杯、十字架和珠寶，其中最貴重的物品為一件16世紀的祭司服，是法國國王法蘭索瓦一世(Francis I of France)所贈與的禮物，專家目前正在評估損失價值。

建築於12世紀的奧洛倫大教堂，擁有羅馬式與哥德式特色建築傳統，於1998年被列為世界遺產。市長盧克貝雷爾(Herve Lucbereilh)表示，此次被盜物品的價值非常可觀，除了經濟上的損失外，小鎮居民也覺得當地的文化遺產慘遭搶奪，目前正在追查竊賊行蹤。

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