　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧地利世界最美小鎮「哈修塔特」凌晨火災　名列世界遺產…4木屋毀損

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼奧地利著名旅遊小鎮哈修塔特（Hallstatt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧地利小鎮哈修塔特可以同時欣賞山水。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

奧地利著名旅遊小鎮哈修塔特（Hallstatt）11月30日遭祝融侵襲，至少4棟木屋嚴重毀損。火災發生在當地時間凌晨3時30分許，仍在調查詳細的起火原因，當時出動8輛消防車及109名消防員來到現場，據了解居民都安全逃離。

《德國之聲》報導，哈修塔特是聯合國教科文組織（UNESCO ）認定的世界遺產，30日一間小木屋起火，火勢蔓延到一旁棚屋與兩座民宅。志願消防員皮克勒（Johannes Pichler）告訴奧地利媒體，哈修塔特的建築非常緊湊，因此相鄰的房屋都受到嚴重破壞。

一名消防員在撲滅火勢時受傷，所幸居民安全逃離。目前當局仍在調查起火原因，至少有4棟木屋毀損。

哈修塔特是奧地利最受歡迎的旅遊勝地之一，每年吸引超過100萬名遊客，尤其是來自亞洲的旅客特別多。火災發生後，市長警告旅客不要前往現場，以便調查與清理的工作能繼續進行。《標準報》（Der Standard）指出，通往哈修塔特的道路仍維持封閉狀態，禁止車輛與行人通行。

不到800位居民平時住在哈修塔特，此地可欣賞優美山水，又是世上最古老的鹽礦所在地，還可以看到具有特色的木造屋舍，宛如童話般的美景，也獲得「世界最美小鎮」的稱號。

ET快訊
強度升級！入冬首波冷氣團今晚報到　高溫一夜暴跌「最低溫12°
他拿熱熱的給吃...嫩妹秒昏 「遭囚雲林貨櫃屋4天」硬來4次
女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」！內衣扣全被解開崩潰：整個
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨國總統警告川普：美軍別想跨境「處理毒梟問題」扯亂國家主權！

臉書配合新加坡「反假新聞法」　針對貼文發布「更正通知」

奧地利世界最美小鎮「哈修塔特」凌晨火災　名列世界遺產…4木屋毀損

ISIS稱犯下「倫敦橋2死3傷恐攻事件」　制伏兇徒的英雄引案外案：謀殺21歲女

瑞典小飛機墜毀民宅花園起火「濃煙瀰漫社區」　飛行員喪生

澳洲爸把5歲病女留車上「吃角子老虎玩整晚」　曝艱難環境：沒親友幫忙

4歲童20顆乳牙全蛀爛！　爸媽托兒所都疏忽害他「挨了32針」

向中國索回「出租99年」深水海港！斯里蘭卡新總統毀約

5千輛拖拉機聚布蘭登堡門　德國農民嗆環境部長只說空話

財長激昂報告成「催眠曲」　印度國會議員在後面睡翻了

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

分離8個月...軍人爸現身給驚喜 10歲罕病兒啜泣！兩人相擁淚崩

找爸尬桌球！萌喵伸出「山竹拳」　超精準回擊...網讚：不怕沒球友

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

客人半夜3點經痛「打通他電話」　張翰「親自熬薑茶」送上超貼心

墨國總統警告川普：美軍別想跨境「處理毒梟問題」扯亂國家主權！

臉書配合新加坡「反假新聞法」　針對貼文發布「更正通知」

奧地利世界最美小鎮「哈修塔特」凌晨火災　名列世界遺產…4木屋毀損

ISIS稱犯下「倫敦橋2死3傷恐攻事件」　制伏兇徒的英雄引案外案：謀殺21歲女

瑞典小飛機墜毀民宅花園起火「濃煙瀰漫社區」　飛行員喪生

澳洲爸把5歲病女留車上「吃角子老虎玩整晚」　曝艱難環境：沒親友幫忙

4歲童20顆乳牙全蛀爛！　爸媽托兒所都疏忽害他「挨了32針」

向中國索回「出租99年」深水海港！斯里蘭卡新總統毀約

5千輛拖拉機聚布蘭登堡門　德國農民嗆環境部長只說空話

財長激昂報告成「催眠曲」　印度國會議員在後面睡翻了

漁工海上斷指血狂噴…「整張臉白掉」險休克！海巡兵分海空兩路馳援

晚婚也沒關係！最不急於結婚的3星座女　射手等玩夠了再說

反送中持續半年　香港警隊推「招新血」文宣：如果想守護香港這個家

蔣萬安LINE貼圖上線　MIC關了沒、萬安緊抱通通有！

快訊／強度升級！入冬首波冷氣團今晚報到　高溫一夜暴跌「最低溫12°C」

泰國77府縮影一天看完！暹羅傳奇樂園有「真人版娜娜鬼屋」

每周1/3雙語授課　109年懷生國中升格實驗課程學校

奧斯塔羅12星座一周運勢1202-1208　水瓶情感更緊密、牡羊錢財抓不住

榜眼莫蘭特背部撞摔傷勢加劇　暫時關機每週觀察

退休理財工具哪些夯　保德信調查：首選共同基金投資者達85%

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

向陸索回深水港　斯國新總統毀約

咖哩怎麼煮？日本「神奇湯底」被18萬人讚爆

39具遺體全數回到越南家鄉

大人沒注意…4歲童20顆乳牙全蛀爛！

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

5歲病女困車上　爸吃角子老虎玩整晚

李奧納多救亞馬遜　巴西總統嗆他縱火

倫敦橋2死3傷「IS認了」爆案外案

百萬年薪徵寵物保姆　工作內容讓網戰翻

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭

16歲學生妹遭霸凌半年上吊亡

更多熱門

相關新聞

僅1成青少年知「台北市是最多古蹟的縣市」

僅1成青少年知「台北市是最多古蹟的縣市」

金車文教基金會今（27日）公布「青少年對從小生長的台灣有那些文化資產了解嗎？」調查報告，調查結果顯示，僅1成青少年知道全台灣最多古蹟的縣市是台北市，另外也有近8成青少年不知道台灣沒有世界遺產（78.6%），而太魯閣和玉山則是青少年心中最有可能成為世界遺產潛力點的首選。

野火燒死1000隻　澳洲擬建無尾熊方舟

野火燒死1000隻　澳洲擬建無尾熊方舟

潭子民宅疑電線走火　整棟透天燒毀

潭子民宅疑電線走火　整棟透天燒毀

貓半夜撲臉狂抓　她驚見家門著火

貓半夜撲臉狂抓　她驚見家門著火

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

關鍵字：

奧地利哈修塔特火災世界遺產

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

挖掘高以翔出道　王鈞淚自責：我們把人家寶貝弄丟了…

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔私藏片」

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

爸曬正妹女兒　網抓亮點：他才帥

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面