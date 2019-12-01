奧地利世界最美小鎮「哈修塔特」凌晨火災　名列世界遺產…4木屋毀損

▲奧地利小鎮哈修塔特可以同時欣賞山水。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

奧地利著名旅遊小鎮哈修塔特（Hallstatt）11月30日遭祝融侵襲，至少4棟木屋嚴重毀損。火災發生在當地時間凌晨3時30分許，仍在調查詳細的起火原因，當時出動8輛消防車及109名消防員來到現場，據了解居民都安全逃離。

《德國之聲》報導，哈修塔特是聯合國教科文組織（UNESCO ）認定的世界遺產，30日一間小木屋起火，火勢蔓延到一旁棚屋與兩座民宅。志願消防員皮克勒（Johannes Pichler）告訴奧地利媒體，哈修塔特的建築非常緊湊，因此相鄰的房屋都受到嚴重破壞。

一名消防員在撲滅火勢時受傷，所幸居民安全逃離。目前當局仍在調查起火原因，至少有4棟木屋毀損。

哈修塔特是奧地利最受歡迎的旅遊勝地之一，每年吸引超過100萬名遊客，尤其是來自亞洲的旅客特別多。火災發生後，市長警告旅客不要前往現場，以便調查與清理的工作能繼續進行。《標準報》（Der Standard）指出，通往哈修塔特的道路仍維持封閉狀態，禁止車輛與行人通行。

不到800位居民平時住在哈修塔特，此地可欣賞優美山水，又是世上最古老的鹽礦所在地，還可以看到具有特色的木造屋舍，宛如童話般的美景，也獲得「世界最美小鎮」的稱號。