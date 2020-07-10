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追加2000億紓困預算挨批「債留子孫」　蘇貞昌：沒有現在哪有未來

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▲行政院長蘇貞昌指出，三倍券民眾可多元使用，政府會往這方面再加碼、再推動，希望大家一起用三倍券，讓整個台灣振興起來。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者袁茵／台北報導

面對國外疫情相當嚴峻，行政院長蘇貞昌9日在院會中裁示，籌編約2000億元的「紓困3.0」特別預算。針對這2000億元特別預算，被外界批評「債留子孫」，蘇貞昌10日受訪時提到，還是幫助正在困難中的產業走出困境，「沒有現在，哪有未來？」

蘇貞昌10日上午視察「大屯瀑布區溪流西側步道短期環境改善辦理情形」，針對「紓困3.0」的2000億元特別預算，他表示，因為台灣防疫工作做得好，內需產業在大家走出來後已情勢好轉，然而國外仍有1200多萬人確診，50萬人死亡，代表國際疫情仍不可測，而且很險峻。因此以出口為導向的台灣，有很多的產業受到衝擊，還是要大力補助這些產業度過難關。

蘇貞昌表示，就好像在紓困2.0的時候，他們大力補助受衝擊的產業四成薪，因為有這個補助，有76萬多人領這個補助，使得76萬多個家庭不會因失業而受衝擊，所以紓困要及時。

蘇貞昌說，已於9日院會中要求政院秘書長李孟諺等人協同部會，就受衝擊的產業大力紓困，讓這些產業度過難關，而這一切都有立法院通過特別條例規定來依循，「我們也都會把錢花在刀口上，同時也會做出成績，希望台灣度過難關。」

針對有人擔憂，這可能會「債留子孫」、排擠到其他的國家建設，蘇貞昌強調，全國同胞同舟一命，不但防疫要做好，紓困也要做好。已看到很多國家為了受衝擊產業追加預算，比台灣多上許多，而過去幾年蔡政府特別注重財政紀律，所以年度都有賸餘，「現在我們還是要對在困難中的產業，助他們走出困境，否則沒有現在，哪有未來。」

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