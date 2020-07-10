蘇貞昌指「沒有現在哪有未來？」　駁追加2000億債留子孫

▲行政院長蘇貞昌駁紓困3.0債留子孫說。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／台北報導



行政院昨宣布紓困3.0將追加2000億元預算，外界質疑恐債留子孫，院長蘇貞昌10日表示，台灣以出口為導向，受衝擊的產業很多，在疫情面前，全國同舟一命，不但防疫要做好，紓困也要做得好，很多國家也為了救產業大大追加預算，比台灣多好多好多，政府一定要幫助產業走出困境，會盤點出受衝擊產業並依循特別條例來執行，錢會花在刀口上，而且救急要及時，否則沒有現在，哪有未來。

蘇貞昌今天受訪時指出，台灣防疫工作做得好，內需產業在國人走出來之後，情勢已經有所好轉，但是國際疫情仍不可測又險峻，台灣是以出口為導向，很多產業受到衝擊，政府必需要大力補助，助他們度過難關，像是之前4成薪補助，就有76萬多人領取補助，有76萬個家庭不因失業而受衝擊，所以紓困一定要及時。

政院也在昨天宣布紓困3.0計畫，將追加2000億元預算，但遭到外界質疑恐會債留子孫。

蘇貞昌強調，台灣過去幾年蔡總統特別注重財政紀律，一直做得非常好，甚至於年度有賸餘，這次疫情全世界都備受衝擊，但台灣要防疫好，紓困也要最快到位，幫助產業走出困境，否則沒有現在哪有未來。所以昨在院會已經要求秘書長李孟諺協同部會，盤整受衝擊產業，也有立院通過的特別條例相關規定來依循，會把錢花在刀口上，也會做出成績，度過難關。

不過行政院辦理追加預算送院審查，可能趕不及立法院這次臨時會的期程，蘇貞昌表示，紓困特別條例中有明白規定，預算送去立法院就可以先行動支，因為救急是要及時的。