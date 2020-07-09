「不能忘記偏鄉孩子」　蘇貞昌：2022夏季前中小學全面裝冷氣





▲蘇貞昌日前至台南白河國小視察，宣布全國不分城鄉加裝冷氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

夏季天氣越來越熱，行政院長蘇貞昌9日在院會中指出，中小學教室裝冷氣政策要在2022年夏季前全面完工，同時也要確保採購「物美價廉」。

蘇貞昌9日在行政院會中，特別就農田水利會升格、全國中小學教室裝冷氣、三倍券預購領取等近期重要政策，要求相關部會能預見問題、設想周全，全力把每個細節做好。

蘇院長表示，7日他率同相關首長在台南白河國小宣布「全國中小學教室裝冷氣2022夏季前全面完工」，這是政府重大政策，政策宣布後獲得各界好評。

蘇貞昌指出，已請秘書長李孟諺組成專案小組，就當日現場所裁示事項，進行更細緻的工作事項盤點與作業期程擬定。其中，由教育部詳列全國各縣市尚未裝置冷氣的教室數量、縣市政府是否均已同意籌編自籌款、規劃電力改善、安裝冷氣的詳細進程等。

另外，由經濟部督導台電與各區營業處成立專案小組，調度人力，即刻進行外電改善與內電協檢相關作業；同時經濟部立即與冷凍空調等相關公會溝通，確保冷氣採購，像是冷氣機製造、裝設到未來的維修能物美價廉，並且讓他們知道，台灣學校環境提升升級的這個關鍵時刻，歡迎他們共襄盛舉，把握貢獻機會。也請工程會協助訂定採購契約，確保冷氣生產、安裝都能如期如質完成，未來保養維護等也須設想周到。

蘇貞昌強調，總統蔡英文上任以來非常重視校園安全與舒適，去年核定投入166億元，完成校園安全最後一塊拼圖，各學校3千多間危險教室，在該經費下已全部設置為安全校園，他對教育部表示感謝。現在進入舒適學習環境階段，請教育部特別能在一開始啟動，把每一個細節都設想好。

蘇貞昌說，暑假即將展開，今年學校的冷氣需要已經減弱，政府將立刻利用暑假進行盤查、規劃、施工，明年一整年拚進度，希望在後年夏天來臨前，讓孩子的教室都有冷氣，相信全國孩子都會非常高興。

蘇貞昌也請各部會一起體會全國的孩子，不要因為窮鄉僻壤，政府就忘記他，也不因為縣市政府誰的財力好，誰就先裝，要全國同步加裝冷氣。