三倍券「紙本」總成本曝光！2000萬份12億　政院擬加印第二波





▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

三倍券即將在15日正式發放，截至9日一早，預購及綁定已經突破一千萬份，其中「實體券」部分超夯衝向千萬份。行政院發言人丁怡銘9日受訪時表示，實體券根據預購情況擬進行第二波加印，不過不會有外傳的成本暴增問題，若以2000萬份來算「總成本」總計約12億。

三倍券實體券需求大，第一波從1200萬份印成本約9億元，後續也加印到1400萬份，根據實際需求來看，實體券預計需要到1700萬份，擬進行第二波加印至少200萬至300萬份。

針對外界質疑加印是否會造成成本暴增？丁怡銘澄清總體成本不會增加太多，如果以兩千萬份來看，包含行政費、運送等全部費用，成本總計約為12億元。

丁怡銘9日在院會中轉述行政院長蘇貞昌裁示，三倍券正式推出後反應熱烈，不只眾多店家、銀行紛紛加碼，各縣市地方政府也都踴躍響應，截至今早數位綁定及實體券預購人數已經突破1千萬人，這就是當初政策設定的「好領」、「好刺激」。

丁怡銘提到，下週三就是三倍券實施起始日，可預期的會有相當多的人跑去郵局直接購買，政府已新增「身份證單雙號分流」等因應機制。蘇貞昌在院會中裁示，「我要再次提醒交通部務必切實督導中華郵政做好準備，就櫃臺人力、排隊動線及服務等，做好萬全規劃與準備，可預見的問題在那邊，都要全力設想好，運用更靈活的方法，讓直接購買的人可以更方便、快速買到三倍券。」