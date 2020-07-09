謝龍介坦言李眉蓁選情「冰天雪地」　估陳其邁得票數不會超過74萬

▲謝龍介接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選於8月15日舉行，有民調顯示，國民黨候選人李眉蓁支持度落後民進黨候選人陳其邁。對此，身為李眉蓁競選團隊發言人、國民黨副秘書長謝龍介9日表示，只要李眉蓁打快選戰節奏、把知名度打開，就能確保基本盤，讓支持韓國瑜和國民黨的票歸隊。

謝龍介接受《POP撞新聞》訪問表示，李眉蓁選情確實困難，因為民進黨候選人陳其邁在高雄比較久、根基較深，而且從罷免開始國民黨選情已經結冰，「現在是冰天雪地的狀態」，李眉蓁出來選很有勇氣，國民黨也覺得她還年輕，未來可以繼續在高雄打拼。謝龍介強調雖然現在選情困難，但只要李眉蓁打快選戰節奏、把知名度打開，就能確保基本盤，讓支持韓國瑜和國民黨的票歸隊。

不過，謝龍介認為陳其邁這次票數應該達不到2018年時的得票數74萬票，因為補選投票率會降低，但得票率有可能可以達到，並分析目前民調陳其邁、李眉蓁和吳益政是6：3：1，陳其邁支持度大約在58%到61%之間。

此外，謝龍介提到高雄捷運泰勞暴動事件，陳其邁就是當時的代理市長，陳菊是勞委會主委，且因當年陳菊跟陳其邁2人在爭下一任高雄市長選舉，然後又爆發泰勞暴動事件，陳菊當時曾說，有人關說施壓，暗指陳其邁的爸爸陳哲男為涉嫌弊案的華磐仲介撐腰，而此案也是民進黨執政時期的案子，但民進黨卻一直不願意提這件事。

謝龍介認為，無論李眉蓁或陳其邁，選舉都應該接受人民檢驗，韓國瑜與陳其邁在2018年競選時，雙方共同友人事前溝通好不做人身攻擊，不提家人的事情，「但我認為這是不健康的民主」。