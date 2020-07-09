政見校園裝冷氣挨批　陳其邁酸李眉蓁邏輯有問題：你才是「韓國瑜2.0」





▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選將於8月15日登場，國民黨、民進黨籍民眾黨三方參選人除了正全力拜票，隔空交火也不斷，民進黨高雄市長參選人陳其邁對於對手李眉蓁說他的學校班班有冷氣是「韓國瑜2.0」，陳其邁駁李是邏輯上的謬誤，更要她把政策好好地整理一下，看不出來她的政策或是競選團隊的人事安排，跟韓國瑜的關聯做釐清，變成「韓規李隨」。

▲陳其邁拜訪前瞻計畫新創基地體感奇點艙 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁9日上午拜訪前瞻計畫新創基地體感奇點艙（KOSMOS HATCH），陳其邁被問到對手李眉蓁說，班班有冷氣的政見是學韓國瑜的，是「韓國瑜2.0」，陳其邁回應：「這是邏輯上的謬誤，在2018年選舉的時候，早提過裝冷氣的問題。韓市長加碼兩年，結果韓市長跳票，才引起教師團體的撻伐，這只要翻一翻過去的紀錄，全教產也提出說明了。」

他更指出：「陳其邁說裝冷氣、韓國瑜說裝冷氣，所以陳其邁就是韓國瑜2.0，這邏輯恐怕有很大的問題，李議員要多了解一下，對外發言才不會一再出錯。李議員應該要把政策好好地整理一下，看不出來她的政策或是競選團隊的人事安排，跟韓市長的關聯還是沒辦法做清楚地釐清，變成『韓規李隨』，她自己要去回答外界對她的疑慮。」

他也說，近日勤跑基層，因為市民期待一個新市長能夠重開機，加速市政推動。他說：「我應該要這樣做，也要更努力地來贏得市民的認同與支持。也許對我來講只有這一次的機會，所以我會特別地珍惜，也會特別地努力。我有機會帶著行政院的歷練跟過去在中央、地方的歷練，讓高雄能夠快速地轉型。也許在行政院工作告一段落之後，這是一個讓高雄能夠大力發展，對我而言也是一個重生的機會，所以我會努力。」

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