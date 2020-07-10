快訊／民進黨立委挾人數優勢　黃榮村獲65票出任考試院長

▲立法院臨時會行使考試院人事同意權案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會10日上午進行考試院長、副院長及考試委員人事同意權案投票，投票結果於上午11時50分出爐，由立法院副院長蔡其昌宣布，考試院長被提名人黃榮村獲得65張同意票，考試院副院長被提名人周弘憲亦獲得65張同意票，黃榮村與周弘憲順利出任考試院正、副院長。

考試院第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，新任考試委員109年9月1日就職。總統府於5月29日召開記者會，公布考試院正副院長及考試委員提名名單，由黃榮村出任考試院長、副院長則由周弘憲出任，並將人事案送交立法院審查。

立法院自6月29日起召開臨時會，考試院人事同意權訂於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

▲立法院臨時會行使考試院人事同意權案，民進黨立委排隊投票。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院臨時會10日上午行使考試院人事同意權案投票，為確保議事順利進行，民進黨團早於9日下午安排黨籍立委守在議場門口排班，10日上午9時準時進入議場排隊領票。立法院長游錫堃約於上午9時43分現身議場投票，蔡其昌也在9時45分完成投票。

國民黨團約於上午10時30分進入議場，並高舉「執政一套，在野一套」「拒絕政治打手」、「拒絕背書」、「廢考監，拒絕酬庸」、「考委肥缺，分好分滿」等標語，表達拒絕投票的立場。國民黨團總召林為洲表示，既然朝野都主張要廢考監，為何還要行使同意權，堅決反對這種酬庸行為。

台灣民眾黨團最終未進場投票，黨團總召賴香伶先前表示，民眾黨團立委的一致立場，就是不領票、不投票。

時代力量黨團總召邱顯智強調，時力黨團早在一個月前就發問卷給所有被提名人，但直到今天仍沒有任何一個人回覆繳交，時力黨團感到非常遺憾，並且合理懷疑如果連問卷都沒辦法交，將來要如何行使考試委員的職權。

邱顯智批評，在2014年國民黨執政時期，民進黨團也針對考試委員被提名人發出問卷，當年21位被提名人中有10人繳回問卷，到了2020年民進黨執政後卻傲慢到這種程度，令人感到失望及遺憾，因此時力黨團一致性投下反對票。

▲國民黨高舉看板表達拒絕投票。（圖／記者屠惠剛攝）



投票結果於上午11時50分出爐，正副院長共65人領票，考試委員共67人領票，民進黨立委林淑芬未領取考試委員選票。黃榮村獲得65張同意票、3張不同意票，周弘憲亦獲得65張同意票、3張不同意票，由蔡其昌宣布黃榮村、周弘憲同意為考試院正、副院長。

此外，其餘9位考試委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，考試院人事同意權案正式通過。陳錦生獲得63張同意票、3張不同意票、1張無效票；吳新興獲得64張同意票、3張不同意票；楊雅惠獲得64張同意票、3張不同意票；王秀紅獲得64張同意票、3張不同意票；周蓮香獲得63張同意票、3張不同意票、1張無效票；姚立德獲得64張同意票、3張不同意票；伊萬‧納威獲得64張同意票、3張不同意票；何怡澄獲得64張同意票、3張不同意票；陳慈陽則獲得64張同意票、3張不同意票。

本次考試院長被提名人為前教育部長黃榮村、副院長被提名人則為銓敘部長周弘憲，考試委員被提名人則包括長榮大學名譽教授陳錦生、前僑委會委員長吳新興、現任考試委員楊雅惠、高雄醫學大學教授王秀紅、台灣大學教授周蓮香、台北科技大學講座教授姚立德、現任原民會副主委伊萬‧納威、政大財政系教授何怡澄，以及現任考試委員陳慈陽。

▼立法院臨時會行使考試院人事同意權案，林淑芬僅投下院長、副院長票。（圖／記者屠惠剛攝）



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